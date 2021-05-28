Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Antalya'da 24 gündür haber alınamayan Ukraynalı dağcı kadının cesedine ulaşıldı
Giriş Tarihi: 28.5.2021 18:47 Son Güncelleme: 28.5.2021 18:56

'da 24 gündür haber alınamayan Ukraynalı kadının cesedine ulaşıldı

İHA
Antalya'da 24 gündür haber alınamayan Ukraynalı dağcı kadının cesedine ulaşıldı

’da bin 715 rakımlı Geyik Sivrisi Dağı’na tırmanan ve 24 gündür kendisinden haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia’nın cesedine ulaşıldı. dağcının zirveye yakın noktada sarp kayalıklardan düşerek öldüğü tahmin ediliyor.

1 Mayıs Cumartesi günü dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, en son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelip burada bin 715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmandı.

"ZİRVEDEYİM" MESAJINI ATTIKTAN SONRA KAYBOLDU

Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Telefon sinyalleri en son 4 Mayıs Salı günü 14.00'te alınan kadını arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 23 gün devam edildi.

ARAMALARA 25 KİŞİLİK ÖZEL EKİP DE KATILMIŞTI

Yana için bölgede İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK, komando ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerine ilaveten Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de geçtiğimiz günlerde çalışmalara katıldı.

HAVA TARAMASINDA KADININ CESEDİ BULUNDU

Aramanın 24'üncü gününde bölgede Jandarma İnsanlı Keşif Uçağı (JİKU) ile havadan yapılan taramada kadın dağcının cesedi bulundu. Kayalıklardan JAK timi tarafından indirilen ceset Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Antalya'da 24 gündür haber alınamayan Ukraynalı dağcı kadının cesedine ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA