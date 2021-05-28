Antalya'da 24 gündür haber alınamayan Ukraynalı dağcı kadının cesedine ulaşıldı

1 Mayıs Cumartesi günü dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, en son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelip burada bin 715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmandı.