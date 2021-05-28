Antalya'da 24 gündür haber alınamayan Ukraynalı dağcı kadının cesedine ulaşıldı

1 Mayıs Cumartesi günü dağ tırmanışı için ülkesi Ukrayna'dan Antalya'ya gelen 42 yaşındaki Yana Kryvosheia, en son dağ tırmanışlarının yapıldığı Geyikbayırı bölgesine gelip burada bin 715 metre yükseklikteki Geyiksivrisi Dağı'na tırmandı.
"ZİRVEDEYİM" MESAJINI ATTIKTAN SONRA KAYBOLDU
Kryvosheia, 2 Mayıs Pazar günü annesine "Zirvedeyim" mesajı attıktan sonra adeta sırra kadem bastı. Telefon sinyalleri en son 4 Mayıs Salı günü 14.00'te alınan kadını arama kurtarma çalışmalarına Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve UMKE ekipleri tarafından 23 gün devam edildi.
ARAMALARA 25 KİŞİLİK ÖZEL EKİP DE KATILMIŞTI
Yana için bölgede İl Jandarma Komutanlığına bağlı JAK, komando ekipleri, AFAD ve UMKE ekiplerine ilaveten Ankara'dan gelen 25 kişilik özel JAK ekibi de geçtiğimiz günlerde çalışmalara katıldı.