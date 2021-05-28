Bakan Karaismailoğlu, açılış öncesi Çamlıca Kulesinde inceleme yaptı

İstanbul'un en yüksek yapısı olan Çamlıca Kulesi, 29 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor. Açılış öncesi kulede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Şu anda gölgesinde bir araya geldiğimiz bu abide projeyi, bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başlatmıştık. Yarın da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle halkımızın yararlanabileceği seyir terası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmete açacağız" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'un Fethi7ne denk getirilen açılış öncesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çamlıca Kulesi'nde incelemede bulundu. İncelemeler sonrası konuşan Bakan Karaismailoğlu, kulenin bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başladığını, yarından sonra ise seyir terası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmete açılacağını belirtti.





"İSTANBUL'UN HATTA AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"



Sözlerine kule hakkında teknik bilgiler vererek başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kulenin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahiptir. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kule 'de, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve kafe katları yer almaktadır" ifadelerini kullandı.





"KULEMİZ SAYISAL YAYINCILIK ALTYAPISINA UYGUN ÇOK AMAÇLI OLARAK İNŞAA EDİLMİŞTİR"



Bakan Karaismailoğlu, "Çamlıca Kulesi sayesinde ülkemiz yayıncılık alanında bir ilke daha imza atmış oldu. Dünya'da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabiliyor. İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi'nden, FM radyo yayıncılarına, "anten + birleştirici + verici cihaz + elektrik + jeneratör yedekleme + UPS + elektronik bakım ve onarım + 7/24 esasına göre yayın izleme" olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada, 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem Dünya'nın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır" diye konuştu.