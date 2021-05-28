Doktora bıçakla saldıran adam tutuklanınca baygınlık geçirdi

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşanan korkunç olayda Bayram N. hasta muayenesi sırasında asistan doktor Ertan İskender'in yanına gelerek taşkınlık çıkardı. İskender'in Bayram N'yi uyarmasının ardından üzerindeki bıçağı çıkaran Bayram N. doktoru elinden ve sırtından yaraladı.
KOPAN PARMAĞI AMELİYATLA DİKİLDİ
İskender, hastanenin acil servisinde ilk tedavisi yapıldıktan sonra ameliyata alındı. İskender'in, saldırıda kopan bir parmağı yaklaşık 4,5 saat süren ameliyatla yerine dikildi.
BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ
Ankara Asayiş Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri gelerek Bayram N.'yi gözaltına aldı. İlk ifadesinde Bayram N. Bıçakla saldırdığını kabul etti.
TUTUKLANDIKTAN SONRA BAYGINLIK GEÇİRDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bayram N. sorgusunun ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bayram N. tutuklama kararının ardından fenalaşarak baygınlık geçirdi.
İNTİHARINI ÖNLEMİŞ
Ayrıca Ertan İskender'in, kendisini bıçaklayan Bayram N.'nin intiharını önlediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.