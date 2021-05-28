Doktora bıçakla saldıran adam tutuklanınca baygınlık geçirdi

TUTUKLANDIKTAN SONRA BAYGINLIK GEÇİRDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Bayram N. sorgusunun ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi. Bayram N. tutuklama kararının ardından fenalaşarak baygınlık geçirdi.

İNTİHARINI ÖNLEMİŞ

Ayrıca Ertan İskender'in, kendisini bıçaklayan Bayram N.'nin intiharını önlediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.