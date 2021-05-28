DW Türkçe’den skandal! Taksim Camii’ne ihtiyaç yokmuş!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belediye başkanı seçimleri öncesinde 19 Ocak 1994'te Taksim Camii'ni yapacakları yeri göstermiş, gazetecilere "Ve inşallah buranın temelini atmak bize nasip olur" demişti. Yıllar içinde birçok kişi Taksim'e cami yapılmasına karşı çıkmış, 2017 yılında ise Taksim Camii'nin temeli atılmıştı. Dört yılın ardından bugün ise (28 Mayıs 2021) Taksim Camii ibadete açıldı.

DW TÜRKÇE'DEN SKANDAL HABER!

Geçmişte Taksim'e cami yapılmasına karşı olan zihniyet Alman medyası Deutsche Welle'nin (DW Türkçe) haberinde bir kez daha kendini gösterdi. Taksim Camii'nin açılmasına bir gün kala DW Türkçe'de, Taksim Camii hakkında yaptığı haber dikkat çekti. DW Türkçe'nin Twitter hesabından, "Uzun süredir tartışılan ve yapımına karşı çıkan çok sayıda mahkeme kararı bulunan Taksim Camii bugün açılıyor. Peki, Taksim Camii projesi siyasal iktidar için ideolojik olarak ne ifade ediyor?" ifadeleri kullanılarak skandal ifadelerin yer aldığı haber paylaşıldı.

TAKSİM CAMİİ'NE İHTİYAÇ YOKMUŞ!

"Siyasal iktidarın yeni sembolü: Taksim Camii" başlığını taşıyan haberde, gazeteci ve mimardan görüşler alınarak Taksim'de camiye ihtiyaç olmadığı dile getirildi.



Haberde, "DW Türkçe'ye konuşan gazeteci Kemal Can'a göre, Taksim'e cami yapılmasının altında yatan fikir, laik Türkiye Cumhuriyeti'nin sembollerine karşı milliyetçi muhafazakâr sembollerin aynı anıtsal biçimde yerleştirilmesi ihtiyacına karşılık geliyor" ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, "Kemal Can, Taksim'e cami yapılmasındaki asıl motivasyonun, Osmanlı'nın ihyasından çok AKP'nin bir türlü elde edemediği fikri ve kültürel iktidar gösterisiyle ilişkili olduğu görüşünde" denildi.



DW Türkçe'nin haberinde, Taksim Camii'ne başından beri karşı çıktıklarını açıklayan TMMOB Mimarlar Odası'ndan yüksek mimar Mücella Yapıcı'nın görüşlerine de yer verildi. Haberde, "Taksim Camii Projesi aslında bir kentsel ihtiyaçtan doğan bilimsel ya da teknik bir proje değil. Tamamen ideolojik ve siyasal bir proje" ifadeleri kullanıldı.