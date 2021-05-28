İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evi gizlice fotoğraflanmıştı! Mahkeme heyeti keşif yaptı...

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle hakkında "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş suçlamayı reddederken, mahkeme heyeti tarafından fotoğrafın çekildiği alanda keşif yapıldı.

Anadolu 17. Asliye Ceza Mahkemesi'nde CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin fotoğrafını çektiği gerekçesiyle açılan davada "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçundan Suat Özçağdaş'a 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş

OLAY YERİNDE KEŞİF YAPILDI

İddia olunan suç unsurlarının tespiti için 28 maysı tarihinde olay yerinde keşif yapılmasına karar veren mahkeme, Fotoğrafladığı için suçlanan Suat Özçağdaş, Ali Selçuk Kaya ve Mehmet Sarıyer'inde aralarında bulunduğu 4 kişinin tanık olarak dinlenmesine ve olay yerinde keşif yapılmasına karar vermişti. Mahkeme heyeti dün saat 11.00'da İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evinin yanındaki alana gelerek keşif yaptılar.



İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Suat Özçağdaş'ın 21 Nisan 2020'de Fahrettin Altun'un Kuzguncuk'taki evini fotoğrafladığı belirtiliyor. İddianamede sanık Özçağdaş'ın "Özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

Başsavcılık Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı