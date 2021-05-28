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Giriş Tarihi: 28.5.2021 13:16

İnan: Önce Ayasofya şimdi Taksim Camii

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İnan: Önce Ayasofya şimdi Taksim Camii

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 yıl önce gazetecilere Taksim’de cami yapma planları olduğunu ve yerini gösterdiğini hatırlatan AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, “ ‘Minareler süngü, kubbeler miğfer Camiler kışlamız, müminler asker’ Bir tarihe daha şahitlik ediyoruz. Dua temeli 1994'de atılan 'sini bugün açıyoruz. Hayırlara vesile olsun. Önce Ayasofya şimdi Taksim Camii” dedi

Taksim Cami'nin bugün resmi açılışı yapılıyor. AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 yıl önce gazetecilere Taksim'de cami yapma planları olduğunu söylediğini, Başkan Erdoğan'ın 1994 yılında yapmak istedikleri caminin yerini gazetecilere gösterdiğini hatırlattı.

BAŞKAN ERDOĞAN YILLAR ÖNCE YERİNİ GÖSTERMİŞTİ!

Başkan Erdoğan 1994 yılında gazetecilere Taksim Camii ile ilgili "Ve inşallah buranın temelini atmak bize nasip olur" demişti. İnan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında Taksim Camii'nin yerini gösterdiği görüntüden fotoğraflar paylaşarak, Erdoğan'ın yıllar önce okuduğu şiir nedeniyle cezaevini girdiği şiirden cümlelerle birlikte " 'Minareler süngü, kubbeler miğfer Camiler kışlamız, müminler asker' Bir tarihe daha şahitlik ediyoruz. Dua temeli 1994'de atılan Taksim Cami'sini bugün açıyoruz. Hayırlara vesile olsun. Önce Ayasofya şimdi Taksim Camii" ifadelerini kullandı.

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İnan: Önce Ayasofya şimdi Taksim Camii
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