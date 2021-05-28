Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? İşte ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve kılavuzu!
Giriş Tarihi: 28.5.2021 18:35 Son Güncelleme: 28.5.2021 18:36

başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? İşte ekranı ve kılavuzu!

KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? İşte ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve kılavuzu!

kapsamında gerçekleşecek olan oturumlara katılım sağlayacak olan adaylar başvuru kılavuzu ile üzerinden işlemlerini gerçekleştirmeye başladı. Ağustos ayında düzenlenecek olan A Grubu Ve Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarına milyonlarca memur adayının katılım sağlayacağı bilinirken öte yandan “KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Adaylar 28 Mayıs tarihinde erişime açılan ekran üzerinden 14 Haziran’a kadar başvurularını tamamlayabilecek. Buna göre; ile başvurusu nasıl yapılır, sınav başvuru ücreti ne kadar ve nereye ödenecek? İşte tüm detaylar…

KPSS başvuru ekranı, ücreti, kılavuzu gibi birçok detay bu sene gerçekleşecek olan A Grubu Ve Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Bugün başlayan başvuru sürecinin 14 Haziran'da sona ereceği bilinirken öte yandan adayların belirlenen miktardaki sınav ücretini ilgili kurumlar üzerinden yatırması gerekiyor. Bu kapsamda "KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2021 KPSS başvuru ekranı, sınav ücreti ve kılavuzda yer alan diğer tüm detaylar…

KPSS başvuruları başladı: KPSS kılavuzu yayınlandı... 2021 KPSS başvurusu nasıl yapılır ve sınav ücreti ne kadar?

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI

KPSS başvuruları 28 Mayıs'ta başladı ve 14 Haziran'da sona erecek. Adaylar, ÖSYM AİS üzerinden KPSS başvurusu işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamak ve sınav ücretini belirtilen bankalara yatırmak zorunda. KPSS başvuru işlemini tamamlamayan adaylar, sınava katılım gösteremeyecek. KPSS başvuruları ÖSYM tarafından alınmaya başlandı.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KPSS başvuruları alınmaya başlandı. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 12.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

2021 KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 01 Ağustos 2021 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 07- 08 Ağustos 2021 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 15 Ağustos 2021 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

2021 LİSANS KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı KPSS oturumları için güncel sınav ücreti de belli oldu.

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL

GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ

(KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT) : 22-23 Haziran 2021

(Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Haziran 2021 tarihlerinde ödenir.)

KPSS SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILACAK?

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM'lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, KPSS Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) ise 15 Ağustos'ta düzenlenecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak? İşte ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı ve kılavuzu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA