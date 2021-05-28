KPSS başvuru ekranı, ücreti, kılavuzu gibi birçok detay bu sene gerçekleşecek olan A Grubu Ve Öğretmenlik, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarına katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor. Bugün başlayan başvuru sürecinin 14 Haziran'da sona ereceği bilinirken öte yandan adayların belirlenen miktardaki sınav ücretini ilgili kurumlar üzerinden yatırması gerekiyor. Bu kapsamda "KPSS başvurusu nasıl yapılır, sınav ücreti ne kadar ve nereye yatırılacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte ÖSYM ile 2021 KPSS başvuru ekranı, sınav ücreti ve kılavuzda yer alan diğer tüm detaylar…