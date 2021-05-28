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Giriş Tarihi: 29.5.2021 14:51 Son Güncelleme: 29.5.2021 14:51

ne kadar? ne kadar, kaç TL? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri ve KPSS oturum ücretleri

KPSS sınav ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri ve KPSS oturum ücretleri

Milyonlarca memur adayının beklediği gün geldi, yayınlandı ve bugün KPSS başvuruları başladı. KPSS başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte, adayların en çok merak ettiği KPSS başvuru ücretleri ne kadar sorusu da yanıt bulmuş oldu. KPSS A Grubu, GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT olmak üzere 4 oturumda düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı için iki aydan az bir zaman kaldı. İşte ne kadar, ne kadar sorularının yanıtı ve 2021 KPSS başvuru ücretleri!

Memur olarak atanıp devlet kurumlarında çalışmak isteyen milyonlarca adayın beklediği gün geldi. KPSS kılavuzu yayınlandı ve KPSS başvuruları başladı. Adayların birbiriyle yarıştığı Kamu Personeli Seçme Sınavı için iki aydan az bir süre kaldı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavın ücretleri de belli oldu. KPSS A Grubu, GY-GK, Eğitim Bilimleri ve ÖABT sınavları için başvuru kılavuzu ve sınav ücretleri haberimizde yer alıyor. İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri!

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

KPSS sınav ücretleri, KPSS tercih kılavuzunun yayınlanması ve başvuru işlemlerinin başlamasıyla birlikte belli oldu. ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 2021 KPSS sınav ücreti her bir oturum için 90 TL olarak belirlendi. KPSS Alan Bilgisi sınav ücreti de 65 TL olarak açıklandı.

KPSS SINAV ÜCRETİ 2021

Buna göre, öğretmen olmak için hazırlanan ve ÖABT, GY-GK ve Eğitim Bilimleri sınavlarına girecek olan adaylar 3 oturum için 270 TL ödeyecek. Bugün itibariyle başlayan başvurular 14 Haziran'a kadar devam edecek. ÖSYM'den başvuru ücretiyle ilgili yapılan açıklama şöyle:

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 90,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 65,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 90,00 TL.

KPSS ÜCRETİ HANGİ BANKALARA YATIRILIR?

KPSS sınav ücreti ÖSYM'nin internet sitesinden yatırılabileceği gibi aşağıdaki bankalar üzerinden de ödenebilir.

Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler; ING Bank'ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Vakıf Katılım Bankası'nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM'den ücret yatırılmaz.)

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS sınav ücreti ne kadar? KPSS başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? İşte 2021 KPSS başvuru ücretleri ve KPSS oturum ücretleri
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