Meclis üyelerine hakarete cevap: Adalar halkının yüzde 70’ine hakaret edilmiştir

Adalar Belediye Meclisi 2020 yılı Mali Kesin Hesabı görüşmek üzere 21 Mayıs Cuma günü toplanmıştı. Belediye Başkanı Erdem Gül ile birlikte toplamda 12 meclis üyesi bulunan meclis, belediyenin kesin hesabını 3 CHP'li, 3 AK Partili ve 1 DSP'li meclis üyesinin ret oylarıyla 5'e karşı 7 ret oyuyla reddetmişti. Belediye Başkanı Erdem Gül, Adalar Meclisini geçen çarşamba günü saat 11.00'da meclisi olağanüstü toplamıştı.

Gül, bu mecliste hazırlanan 2020 yılı Bütçe Kesin Hesabını 4 ayrı madde halinde gündeme getirmişti. Meclis üyelerinin kararını da alışıldık dışı bir yöntemle, her bir madde için isimlerini tek tek okuyup kararlarını sormuştu. Psikolojik baskıya rağmen CHP'li Meclis Üyeleri Mehmet Dündar Tıraş, Nesrin Karanfil ve Fatma bucak, DSP'li meclis üyesi Muzaffer Yıldırım ve AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Türkyılmaz, İsmail Hakkı Durmuş, Nesrin Deriş tekrar ret oyu vermişti.

Adalar Belediyesi 2020 yılı Kesin Hesabı'nın 2'nci kez reddedilmesi sonrasında Belediye Başkanı Gül ve Başkan Yardımcısı Engin Çelik ret oyu veren 7 meclis üyesine 'kötülükçüler' şeklinde ithamlarla hakaretlerde bulundu. DSP Adalar İlçe Başkanlığı ise bu duruma kayıtsız kalmadı. Yaptığı basın açıklaması ile CHP'li yönetime tepki gösterdi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adalar Belediyesinin kurumsal sitesinde kesin hesabın reddi ile ilgili karalama kampanyası yapılmakta ve Sayın Başkan ve Sayın Başkan Yardımcısı tarafından ret oyu veren meclis üyeleri hakkında sosyal medya hesaplarından, "kötücükler " gibi sıfatlarla hakaretler edilmektedir.



'ADA SAKİNLERİNE HAKARET ANLAMI TAŞIMAKTADIR'



Bilineceği üzere, yerel seçimlerde belediye başkanına ayrı, belediye meclisi üyelerine ayrı oy pusulalarıyla oy verilmektedir. DSP Meclis Üyesi Sayın Muzaffer Yıldırım, DSP'ye verilen 2 bin 500 oyu temsil etmekte, 3 AK Parti üyesi ise Ak Parti'ye verilen 3 bin oyu temsil etmektedir. Bu rakam, yaklaşık 10 bin seçmenin toplamda yüzde 55'idir.



Bununla birlikte başkan dahil 8 CHP'li üyenin üçünün ret oyu ise, 4 bin 400 olan CHP oyu oranlamaya tabi tutulduğunda, bin 650 oydur.

Kısaca ret oyu veren meclis üyeleri, 7 bin 150 oyu temsil etmektedirler. Bu ise yüzde 70'in üzerinde bir oy oranı olup, bu hakaretler ret oyu veren meclis üyeleri nezdinde, Adalar seçmeninin yüzde 70'ininden fazlasına yapılan bir hakaret anlamına gelmektedir.

Ancak siyasete paraşütle inen ve hesap vermekten korkan kişilerin bu kadar cahilce yapılan bu beyanatları vereceği ortadadır."