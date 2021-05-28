Menderes, Zorlu ve Polatkan’ı yâd etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı 27 Mayıs askeri darbesinin 61. yılında andı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'ye siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan ağır bedeller ödeten darbe silsilesinin ilki olan, yarası milletimizin kalbinde hâlâ kanayan 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde, darbeciler tarafından idam edilen merhum Adnan Menderes ve arkadaşlarını rahmetle yâd ediyorum" dedi.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise 27 Mayıs 1960 darbesinin 61. yıldönümünde sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Menderes ve şehit bakanları anan Çelik, "Darbe, kendi milletine silah doğrultma ihanetidir. Bu ihanet sürecinin başı 27 Mayıs darbesidir. Milletimiz bu ihanetlere asla teslim olmadı ve demokrasi mücadelesinden asla vazgeçmedi. Şehit Başbakanımız Menderes'i ve şehit bakanlarımızı rahmetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.