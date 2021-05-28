Son dakika: Meslektaşını öldüren doktordan duruşmada taşkınlık

Heyet, işlenen suçun vasıf ve mahiyetini, sanığın kaçma veya saklanma şüphesinin olduğunu ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağını belirterek, Yavuz Sümter'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Duruşma temmuz ayına ertelendi.

"ÇOCUĞUMU PARAMPARÇA ETTİ"

Yavuz Sümter tarafından öldürülen Dr. Kaan Erol'un anne ve babası duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anne Nilay Erol, "2 sene oldu. Özenle büyütüyorsunuz evladınızı, gözünüzden esirgiyorsunuz ve geliyor birileri diyor ki çocuğunuz öldürüldü. Bir görüyorsunuz çocuğunuz paramparça edilmiş. Bu benim asla gözümden gitmiyor ve hala bu duyguyu yaşarken bu katilin haksız tahrik indirimi almak için mesnetsiz iddialarla çocuğumu sürekli karalaması, saçma sapan tavırları, masaları yumruklaması... Yani artık bunlara dayanamıyoruz ve bir an önce bu ızdırabın bitmesini temenni ediyoruz. Bir an önce cezasını alsın ve hayatımızdan çekip gitsin. Ben artık çocuğumun acısını, yasını yaşamak istiyorum" dedi.

Yavuz Sümter

"CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRDÜ"

Erol ailesinin avukatı Aydın Egemen ise "Sanığın doktorluk mesleğinin inceliklerini kullanarak bu cinayeti işlediğini her seferinde dile getirdik. 75-100 civarında bıçak darbesi var. Fakat en önemlisi tıp fakültesinde öğrendiği iç organların yeri, hangi sinir nereden geçiyor gibi bilgileri kullanarak bu cinayeti işlemiştir. Mahkemede de tanık olarak dinlenen doktorlar üzerinde baskı kurmak amacıyla tehditlerine devam etti. Hiçbirimiz buna sessiz kalmadık. Görevimizi yaptık. Mahkeme heyeti de aynı kanaatteydi ve bu tehditlere daha fazla fırsat vermedi" dedi.

İstanbul Sarıyer'deki Baltalimanı Kemik Hastanesinde 11 Ekim 2019 tarihinde Dr. Yavuz Sümter, meslektaşı Kaan Erol'u defalarca bıçaklayarak öldürmüştü. Sümter, "canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor.