Soylu: Ekşi yemedim midem ağrımıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Yönelik Şiddet ve Cinayetleri Araştırma Komisyonu toplantısındaki konuşmasında çete lideri Sedat Peker'in iftiralarıyla ilgili olarak "Ekşi yemedim, midem ağrımıyor" dedi. Soylu'nun mesajları şöyle:Kim yolsuzluk, hırsızlık yapıyorsa Allah belasını versin. Bugün 27 Mayıs. Türkiye'de yalan ve iftira üstünde bir başbakan asıldı, bakanları astılar. Bu iftiralar hâlâ caridir. 27 Mayıs süreci günceldir.Bunun çözüm yolu cesur olmaktır, diklenmektir. Kim yapmışsa Allah kahretsin, milletin önünde rezil olsun. Hiçbir şey gizli kalmaz, kalmayacaktır. (Muhalefet milletvekillerinin 'aklanın' sözlerine karşılık) Ne yaptım, bir tek şey söyle?Ekşi yemedim, karnım ağrımıyor. Terörle mücadele, uyuşturucu, organize suçlar konusunda kimlerin canını yaktığımızı, kimlerin ayağına bastığımızı biliyoruz. Bu ülkenin vesayet altına alınmasına izin vermedik. Biz intikam alınacak insanlarız. Bu ülkeyi başka noktaya getirmeye çalışıyorlardı. Bunlar uluslararası projeler. Soylu, Peker'in 1995'te askerlik yapmamak için rapor aldığını, 1996'da bunun değiştirildiğini de belirtti ve "Niye sormuyorsunuz bunun kim tarafından değiştirildiğini?" sorusunu yöneltti.