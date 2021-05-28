Ticaret Bakanı Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Muş, "Yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.