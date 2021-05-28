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Giriş Tarihi: 28.5.2021 19:55 Son Güncelleme: 28.5.2021 19:57

Muş, Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü

Ticaret Bakanı Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü

, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüşmesinde, -AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını ve yol haritasını belirlediklerini açıkladı.

Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile gerçekleştirdikleri telefon görüşmesine ilişkin bilgi verdi.

Görüşmede, Türkiye-AB ticari ve ekonomik ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için iş birliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldıklarını belirten Muş, "Yol haritamızı belirledik. Türkiye-AB pozitif gündemi ve Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konularını ele aldığımız görüşmedeki yapıcı yaklaşımından dolayı AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis'e teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ticaret Bakanı Muş, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Dombrovskis ile görüştü
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