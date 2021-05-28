Yalan ve iftirada vitesi yükselttiler

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs darbesinin yıldönümünde, yeni adıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası olan Yassıada'da düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Erdoğan buradaki konuşmasında gündeme dair önemli mesajlar verdi:Yassıada'nın önce yaslı adaya ardından Demokrasi ve Özgürlükler Adası'na dönüşme süreci aynı zamanda Türkiye'nin son 60 senelik siyasi tarihinin bir özetidir.Darbeciler ve onların cesaret kaynağı olan darbeci zihniyetler, kendi hırsları uğruna ülkeyi ateşe vermekten, Türkiye'nin demokrasisini ve kalkınmasını baltalamaktan da çekinmemişlerdir. Türkiye'yi gelecekte çok farklı bir lige çıkaracak uçak, otomobil, motor üretimi, yeraltı kaynaklarının keşfi ve değerlendirilmesi, üretime ve ihracata dayalı ekonominin kurulması gibi atılımlar hep CHP zihniyeti ve onun ikizi olan darbeciler tarafından akamete uğratılmıştır.Son dönemde yalan ve iftira konusunda vitesi yükselttiler. Man Adası'ndan tank-palet fabrikasına, 128 milyar dolardan son günlerdeki iddialara kadar bir dizi konuda yalanları tekrar etme stratejisi izlenmektedir. Türkiye'nin yerli ve milli ne kadar projesi varsa, hepsi hedefe konularak saldırıya maruz bırakılmakta. Yalan ve iftira siyaseti en kolay iştir. Gara'da 13 sivil vatandaşımızı şehit verdiğimiz hadisenin ardından, Milli Savunma ve İçişleri Bakanı'mız, CHP Genel Başkanı'na gidip olayı anlattılar. CHP Genel Başkanı grup kürsüsünde kendisine hiçbir bilgi verilmemiş gibi yalanları sıraladı. Çünkü kendisine verilen misyon buydu. Kendi genel başkanını da böyle aldatmadı mı? Siyasi tarihimizin en utanç verici kumpasıyla CHP Genel Başkanlığı koltuğuna bu şekilde oturtulmuştur.CHP Genel Başkanı'nın Millet İttifakı diye adlandırılan oluşumu kimi gizli kimi açık ortaklarıyla bir arada tutmak için nasıl ıkınıp sıkındığını, nasıl kirli pazarlıklar içinde kıvrandığını, şimdiden bölücü örgütün uzantılarıyla nasıl bakanlık pazarlığına tutuştuğunu görüyorsunuz. Bu milletin ordusunda deniz albayı olarak görev yapmış bir zatın, PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlara nasıl bakanlık verileceğini, verilmesinin de normal olduğunu anlatmasından daha büyük bir zillet olabilir mi?Tek işleri 1950'den beri olduğu gibi Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma hareketine engel olmak, başaramazlarsa gölge düşürmek. Demokrasi ve kalkınma aşkı yüreğinizde kök salmamışsa, kendinizi millete kabul ettiremezsiniz Bay Kemal ve yandaşları. CHP girdiği her seçimi kaybediyor. Bir yanında İYİ Parti'yi ve HDP'yi alarak, arkasına da AK Parti'den kırpıntı oranda oy koparabileceğini sanan birilerini takarak, kendisini gizlemeye çalışıyor. Faşistliğiyle, yatırım düşmanlığıyla, beceriksizliğiyle, arsızlığıyla, hırsızlığıyla, terör örgütleriyle aynı kulvarda yürüyüşüyle ülkesini yabancılara şikâyet etme hastalığıyla CHP apaçık ortadadır. Girdiği her seçimde CHP'ye hak ettiği dersi veren milletimiz, inşallah 2023'te bir kez daha aynı iradeyi ortaya koyacaktır.Hatırlarsanız, 28 Şubat muhtırasına "Bizim tespitlerimizle farklı değil" diyen, "Şanlı ordumuzun önünde saygıyla eğiliyoruz" diyen dönemin CHP yöneticileri, darbecilerden daha büyük bir şevkle sahip çıkmışlardır. FETÖ'cülerin 17/25 Aralık emniyetyargı girişimi için ortaya saçtıkları malzemelere dört elle sarılıp, montaj ürünü kasetlerle aylarca Meclis'in itibarını ayaklar altına alanlar yine bunlardı. 15 Temmuz darbe girişimini 'kontrollü darbe' diyerek küçümseyen, alınan tedbirleri sivil darbe diyerek küçümseyenler yine bunlardı. Birkaç hafta önce bizi merhum Menderes'in akıbetiyle tehdit eden yine bunlar.EKONOMİDE ciddi bir toparlanma bekliyoruz. Petrol ve doğalgaz aramacılığında da önemli bir ivme yakaladığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum. Karadeniz'de bulduğumuz doğalgazın ardından, kara alanlarında sürdürdüğümüz çalışmaların da sonuçlarını almaya başladık. Açılan yeni kuyular yanında, daha önce petrol yok denilen kuyulardan petrol üretmeye başladık. Sadece son bir ayda üç yeni kuyuda petrol keşfettik. Diyarbakır'da ve Kırklareli'ndeki kuyularda günlük üretimimize 6 bin 800 varil ilave sağladık. Türkiye petrollerinin 2021 yurt içi günlük üretim ortalaması son keşfimizle birlikte 61 bin varilin üzerine çıktı. Doğalgazın vatandaşlarımızın hizmetine sunumu için şebeke genişletme yatırımlarımızı da sürdürüyoruz. Doğalgaz iletim ve dağıtım şebekelerimizin uzunluğunu 46 milyar liranın üzerinde yatırımla, 174 bin kilometreye ulaştırdık. Yıllardır hazırlıklarını yaptığımız pek çok atılımı, pek çok projeyi 2023'e kadar birer birer milletimizin hizmetine sunacağız.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Son 1 ayda 3 yeni kuyuda petrol keşfettik" müjdesinin ardından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de müjdenin detaylarını paylaştı. Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu 3 kuyudan günlük 6 bin 800 varil üretim yapılacağını belirtti. Diyarbakır'daki Akoba-1 kuyusundan 2 bin 800, Yenişehir-1 kuyusundan 3 bin ve Kırklareli'ndeki Misinli-2 kuyusundan günlük bin varil petrol üretileceğini kaydeden Dönmez, "Karadeniz'deki 405 milyar metreküplük doğal gaz keşfimizin ardından, karada da 3 yeni kuyuda petrol keşfettik. Günlük 6 bin 800 varil üretim yapacağımız keşiflerimiz hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) 2021 yurt içi günlük üretim ortalaması 54 bin varilken, son bir ayda gerçekleştirilen keşiflerle günlük üretim ortalama 61 bin varilin üzerine çıkacak. Yurt içi petrol üretim miktarı son 3 yılda yüzde 35 arttı. Sadece son 3 keşifle birlikte 2021 üretiminde yüzde 15'lik artış sağlanacak. 2021'in ilk 5 ayından bugüne kadar kaydedilen en yüksek günlük yurt içi petrol üretim miktarı 58 bin 310 varil oldu. TPAO'nun 2020'de yurt içi ve yurt dışı toplam günlük üretim miktarı ise 146 bin 579 varil olurken, 2018'de 40 milyon varil olan yıllık toplam üretim miktarı, 2020 sonu itibarıyla 53.6 milyon varile yükseldi.DARBECİ zihniyetin panzehiri, milli iradenin güçlenmesidir. Tarihimizin en büyük reformlarından biri olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle bu yönde adım attık, çok rahatsız oldular. İnşallah yeni ve sivil anayasa ile bu adımı kalıcı hale getirerek, ülkemizi bir üst lige çıkaracağız. Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız MHP, BBP hepsi bu çalışmayı sürdürüyor. İnşallah yıl sonuna doğru bunları kapsamlı bir şekilde değerlendirecek, ortak teklife dönüştürmenin yollarını arayacağız. Amacımız tüm partilerin yeni ve sivil anayasa çalışmalarına yapıcı, etkin, samimi destek vermeleridir. Arzu ettiğimiz uzlaşma olmazsa, Cumhur İttifakı olarak kendi hazırlığımızı milletimizin takdirine sunmakta kararlıyız.BAŞKAN Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e, 28 Mayıs 1918'de ilan edilen cumhuriyetin 103'üncü yıldönümü dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan, "Türkiye 'kederini kendi kederi' olarak gördüğü Azerbaycan'ın mutluluğunu paylaşıyor" dedi.