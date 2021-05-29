Anamurlu kayıp Gülbahar annesinin dini nikâhlı eşiyle kaçmış

Mersin'in Anamur ilçesinde bit haftadır kayıp olan 18 yaşındaki Gülbahar ayni evde beş yıl birlikte yaşadığı muz serası ustası 35 yaşındaki Uğur İ. İle birlikte kaçarak evlendiği ortaya çıktı.

KAÇMAK İÇİN 18 YAŞINI BİTİRMEYİ BEKLEMİŞ

Annesi Hatice Daver'in daha önceki eşlerinden olan kardeşleri ve dini nikahlı eşi Uğur'la ayni evde beş yıldır birlikte yaşayan Gülbahar, 17 Mayıs tarihinde 18 yaşını bitiriyor. 22 Mayıs tarihinde ise üç ay önce evi terk eden annesinin dini nikâhlı eşi Uğurla birlikte kaçarak Anamur'a 30 kilometre uzaklıktaki Toros dağlarının zirvesinde bulanan Teniste mahallesinde evlendiği ortaya çıkıyor.

UĞUR BANA BUNUDA MI YAPACAKTIN

Aslen Nevşehirli olan ve çalışmak için 6 yıl önce Anamur'a yerleşen Anne Hatice Daver,günlük işlerde çalıştığını sabah gidip akşam döndüğünü kızı Gülbahar ve Uğur'un evde kaldığını belirterek 'Aslında şüpheleniyordum ama yakıştıramıyordum, olamaz diyordum. Uğur son tartışmamızda üç ay önce evi terk etmişti. Bir hafta önce 18 yaşına giren kızım, gece saat iki sularında beni uyandırarak , " Evin içerisinde sıcaktan uyuyamadığını ve balkonda yatmak istediğini " söyledi. Bende " tamam kızım yat " dedim. Sabahleyin kalktığımda ne evin içerisinde nede balkonda yoktu. Hemen emniyet güçlerine giderek kayıp başvurusunda bulundum. Ortak kullandığımız bir telefonumuz var ve kızımla beraber kullanıyorduk. Yanına birkaç parça kıyafet ve kimliğini almış. Uğur bana bunu damı yapacaktın diye isyan etti.