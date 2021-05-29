FETÖ’cüler, evlere ‘hijyen’ adını vermiş

İstanbul başta olmak üzere 6 il dün FETÖ operasyonlarıyla sarsıldı. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Polis Akademisi kapatıldıktan sonra YÖK tarafından yerleştirildikleri üniversitelerde terör örgütü FETÖ ile irtibata devam eden 46 şüphelinin yakalanması için dün 56 adresi bastı. Çok sayıda gözaltı var. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.Tamamı Polis Akademisi'nden atılan şüphelilerin gözaltına alındığı operasyonun, ankesör ve sabit kontörlü telefon hattı kullanılarak ardışık arama yapan örgüt üyesi emniyet mensuplarına yönelik ilk operasyon olduğu öğrenildi. Şüphelilerin kullandığı örgüte ait evlere ise "Hijyen Evi" adı verildiği öğrenildi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 2012 Polis Memurluğundan Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavı'na ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi. Sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 22 FETÖ üyesi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.Batman merkezli iki ilde FETÖ/ PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonunda, Batman İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli biri yarbay, biri yüzbaşı, 2 astsubay, biri de eski askeri okul öğrencisi 5 şüpheli gözaltına alındı.Kayseri'de de, örgüt imamlarının ankesörlü telefonlarla irtibat kurdukları 4 şüpheli tutuklandı.