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Giriş Tarihi: 29.5.2021 22:59

'ta askeri araçla sivil araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü asker 6 yaralı

İHA
Kahramanmaraş'ta askeri araçla sivil araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü asker 6 yaralı

'ın Afrin ilçesinde askeri araçla sivil araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 4'ü asker 6 kişi yaralandı.

Afşin ilçesindeki kaza, bugün saat 15.00 sularında meydana geldi. Afşin-Çoğulhan karayolu üzerinde seyir halindeki askeri araçla karşı yönden gelen sivil araç kafa kafaya çarpıştı.

4'Ü ASKER 6 KİŞİ YARALANDI

Çoğulhan Jandarma Karakol Komutanlığına ait olduğu öğrenilen askeri araçta bulunan 4 asker ile sivil araçta bulunan 2 kişi hafif yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş'ta askeri araçla sivil araç kafa kafaya çarpıştı: 4'ü asker 6 yaralı
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