Manchester City Chelsea maç skoru milyonlarca kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Dev karşılaşmada iki İngiliz takımı da kupanın sahibi olmak için mücadele ederken futbolseverler "Şampiyonlar Ligi'nde kim hangi takım şampiyon oldu? Manchester City mi Chelsea mi? Şampiyonlar Ligi final maçı kaç kaç bitti?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Avrupa'nın en büyük kupasına sahip olmak isteyen iki İngiliz kulüp 22.00'da sahaya çıktı. Maçın canlı takibini yapamayan vatandaşlar maç sonucunu merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde kim hangi takım şampiyon oldu? Manchester City mi Chelsea mi? Şampiyonlar Ligi final maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve tüm detaylar…
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Chelsea, Manchester City'yi 1-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Maviler'in golünü 42'nci dakikada Kai Havertz kaydetti.
Şampiyonlar Ligi finalinde İngiltere Premier Lig ekipleri Manchester City ile Chelsea karşı karşıya geldi. Portekiz'in Porto kentindeki Estadio do Dragao'da TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmayı Chelsea 42'nci dakikada Alman futbolcusu Kai Havertz'in ayağından bulduğu golle 1-0 kazanarak kupayı müzesine götürdü.
Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in çalıştırdığı Londra ekibi, 9 yıl aradan sonra bir kez daha Devler Ligi şampiyonu oldu. Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City ise ilk kez final oynadığı Şampiyonlar Ligi'nde sahadan boynu bükük ayrıldı.
Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasının galibi Chelsea oldu.
MANCHESTER CİTY, CHELSEA'YE KARŞI FİNAL MAÇI KAYBETMEDİ
İki takım arasında daha önce 166 resmi maç oynandı. Bu maçların 68'ini Chelsea, 58'ini Manchester City kazandı. 40 karşılaşma ise berabere bitti. Son yıllardaki müsabakalarda taraflardan birinin belirgin üstünlüğü olmadı. Takımlar arasındaki son 15 resmi maçta Manchester City 8, Chelsea 7 galibiyet aldı.
Kulüplerin bu sezon İngiltere Premier Lig'de yaptığı maçlardan ilki 3-1 Manchester City'nin, ikincisi ise 2-1 Chelsea'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Yine bu sezon oynanan İngiltere Federasyon Kupası yarı finalindeki karşılaşmayı, 1-0 Chelsea kazandı.
Yalnızca final maçlarına bakıldığında ise ibre Manchester City'yi gösteriyor. Manchester ekibi, Chelsea ile oynadığı 3 finalde de sahadan galip ayrıldı.
Manchester City, 2012 Community Shield'ı 3-2, 2018 Community Shield'ı da 2-0'lık skorla müzesine götürdü. Manchester City, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten 2019 İngiltere Lig Kupası finalini ise penaltılar sonucu 4-3 kazandı.
"DEVLER LİGİ"NDE 3'ÜNCÜ İNGİLİZ FİNALİ
2021 finali, 2008'deki Manchester United-Chelsea ve 2019'daki Liverpool-Tottenham finalinden sonra İngiliz kulüplerinin kupa mücadelesi vereceği 3'üncü Şampiyonlar Ligi karşılaşması olacak.
İngiliz ekipleri, Tottenham ile Wolverhampton arasındaki 1972 UEFA Kupası ve Chelsea ile Arsenal arasındaki 2019 UEFA Avrupa Ligi finali de göz önünde bulundurulduğunda, 5. defa Avrupa kupalarında şampiyonluk maçına çıkacak.
Futbolseverler, 2000'deki Real Madrid-Valencia (İspanya), 2003'teki Milan-Juventus (İtalya), 2008'deki Manchester United-Chelsea (İngiltere), 2013'teki Bayern Münih-Borussia Dortmund (Almanya), 2014 ve 2016'daki Real Madrid-Atletico Madrid (İspanya), 2019'daki Liverpool-Tottenham (İngiltere) maçlarından sonra 8. kez aynı ülke takımlarının oynayacağı bir Şampiyonlar Ligi finali izleyecek.