Manchester City Chelsea maç skoru milyonlarca kişi tarafından araştırma konusu haline geldi. Dev karşılaşmada iki İngiliz takımı da kupanın sahibi olmak için mücadele ederken futbolseverler "Şampiyonlar Ligi'nde kim hangi takım şampiyon oldu? Manchester City mi Chelsea mi? Şampiyonlar Ligi final maçı kaç kaç bitti?" sorularına ilişkin yanıtı araştırmaya başladı. Avrupa'nın en büyük kupasına sahip olmak isteyen iki İngiliz kulüp 22.00'da sahaya çıktı. Maçın canlı takibini yapamayan vatandaşlar maç sonucunu merak ediyor. Peki, Şampiyonlar Ligi'nde kim hangi takım şampiyon oldu? Manchester City mi Chelsea mi? Şampiyonlar Ligi final maçı kaç kaç bitti? İşte maç sonucu ve tüm detaylar…