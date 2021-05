Kocaeli Emniyet Müdürlüğünün vatandaşın can ve mal güvenliklerinin sağlanması ve mevcut huzur ortamının devamı amacıyla zaman zaman gerçekleştirdikleri şok uygulamalardan bir yenisi önceki akşam Karamürsel İlçesi Dereköy Mahallesinde gerçekleştirildi. Uygulamalar esnasında durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalarda 15 paraç tarihi eser ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan M.Y. ve H.E gözaltına alınırken, yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.