Terör örgütlerinin korkulu ismine terfi! O savcı, Başsavcı Vekili oldu

Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi tarafından yayınlanan 3 bin 70 kişilik geniş kapsamlı 2021 yıl Ana Kararnamesinde, 26 ilin başsavcısının değişirken, 111 Ağır Ceza Mahkeme Başkanı atandı. Başsavcı Vekili olarak atanan isimler arasında FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası örgütle etkin mücadele eden isimlerden biri olan İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay da İzmir Başsavcı Vekili olarak atandı.

ANKESÖRDEN ÇIKAN 7 BİN FETÖ'CÜNÜN GÖZALTI KARARINI İMZALADI



İstanbul'da görevli Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, yaklaşık 2,5 yıl önce İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na tayin oldu. Anne ve babası da yargıç olan Tuncay, Fetullahçı Terör örgütüne yönelik İstanbul ve İzmir'de yürüttüğü soruşturmalarda FETÖ'ye ağır darbe vuran isimler arasında yer aldı. FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e darbe girişimi nedeniyle ilk yakalama kararını ve iade talepnamesi hazırlayan Tuncay, İstanbul'daki FETÖ'nün 24 sanıklı 15 Temmuz ana darbe girişimi soruşturması, Harp Akademilerindeki 120 sanıklı darbe girişimi soruşturması ve SAT Komutanlığı'ndaki 80 sanıklı FETÖ soruşturmalarını yürüttü. Ankesör soruşturmaları kapsamında "ankesör havuzu" oluşturan Can Tuncay, 7 bin FETÖ üyesinin de gözaltı kararını imzaladı. Bu soruşturmalarda FETÖ'nün devletin kılcal damarlarına sızan önemli isimleri deşifre oldu. İzmir'deki soruşturmada, kriptolar arasından Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri'nin emir subayı Binbaşı Fevzi Öztürk de çıktı.

FİRARİLER HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKARDI



Can Tuncay, İstanbul'da Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı döneminde firari FETÖ'cüler Tuncay Opçin, Emre Uslu ve Osman Özsoy hakkında darbe girişimi öncesinde görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladıkları ve darbe girişimi sırasında da karşı çıkılmaması konusunda açıklama yaptıkları iddiasıyla ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme'' suçundan yakalama kararı çıkarttı.

ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ SORUŞTURMASINI YAPTI

FETÖ darbesine zemin hazırladığı iler sürülen gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak soruşturmalarını yürüten Can Tuncay, DHKP-C'ye yönelik yaptığı operasyonlarla da örgütün hedefi haline geldi. DHKP-C soruşturmasında 200 gözaltı kararı veren, DHKP-C'nin avukat yapılanmasına yönelik de 18 sanıklı soruşturmayı yürüten Tuncay, yargı alanında DHKP-C'ye yönelik en etkili soruşturmaları yaptı. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesiyle ilgili DHKP-C'ye yönelik önemli soruşturmayı bizzat yöneten Tuncay, bu soruşturma kapsamında DHKP-C'nin Türkiye liderlerinin de aralarında bulunduğu 14 sanık hakkında iddianame düzenledi.

DHKP-C TEHDİDİ ALDI



Can Tuncay bu soruşturmalarla DHKP-C terör örgütünün de hedefi olarak ciddi tehditler aldı. Örgütle bağlantılı Halkın Hukuk Bürosu avukatları tarafından Tuncay hakkında bilgi toplama çalışması yapıldığı, ilerleyen süreçte silahlı saldırı ile suikast yapılacağı şeklinde istihbarat alınmasıyla Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay çevresinde koruma tedbirleri artırıldı.