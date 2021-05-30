1 Haziran'a sayılı günler kaldı! Esnaf heyecanla genelge bekliyor

Yeni normalleşme koşullarının açıklanacağı 1 Haziran'a sayılı günler kalmasına rağmen koşullarla ilgili süreç hala belirsizliğini koruyor. Yeni dönem için hazırlık yapmak isteyen ve bunu heyecanla bekleyen esnaf, heyecanla genelgenin yayınlanmasını bekliyor. Restoran, kafe, eğlence mekanları gibi yerlerin aklında onlarca soru var. "Hangi koşullarda açılacağız? Çalışma saatleri nasıl olacak? Hafta sonlarında yasak kalkacak mı?" diyen restoran, kafe ve eğlence mekanlarının sahipleri, bir an önce sorularına cevap bulmak istiyor.
Genelgenin erken yayımlanmasının çok mühim olduğunu anlatan esnaflar, "Genelge yayımlanmadıkça türlü dedikodular çıkıyor. Kimi yasaklar kalkacak, mekanlar 12'ye kadar açık olacak diyor kimi akşam 19 yasağı 21'e uzatılacak. 1 Haziran'da yasakların devam edeceğini söyleyip moral bozanlar dahi var. Yani şu an inanılmaz bilgi kirliliği var. Biz en yetkili ağızdan en doğru yanıtları almak istiyoruz. Lütfen bizi bu belirsizlikten kurtarın.
BELİRSİZLİK EN KÖTÜ ŞEY
Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TÜRYİD) Başkanı Kaya Demirer, çok belirsiz bir süreç yaşandığını belirterek, bu durumun sektörü çok yorduğunu söyledi. "Belirsizlik en kötü şey" diyen Demirer, şöyle devam etti: "Bu dönemde en net öğrendiğimiz şey 1 Haziran'da açılışa izin verileceği yönünde. Ancak hangi şartlarla olacak bilmiyoruz. Bizim talebimiz akşam saat sınırı kalkması yönünde. Konuyla ilgili talebimizi Turizm Bakanlığı'ndaki yetkililere ilettik. Onlar da bize hak veriyor. Ancak kararı Turizm Bakanlığı vermiyor. Bilim Kurulu'nda ise farklı sesler yükseliyor. Bir üye 'evlerde bulaş artıyor, insanlar açık havaya çıksın' derken bir başka üye saat sınırının 19'dan 21'e esnetilerek sürmesi gerektiğini söylüyor. Biz tabi ki bunu istemiyoruz.
SEKTÖR YENİ DÖNEM İÇİN HEYECANLI
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl de, sektörün gözünün kulağının genelde olduğunu söyledi. "Yetkili isimlere ulaşıp genelgenin bir an önce yayımlanması isteğimizi yeniledik. Ancak hala bir ses yok" diyen Bingöl, sektörün açılış için çok heyecanlı olduğunu kaydetti. Sektörün beklenti ve taleplerini yineleyen Bingöl, "1 Haziran'dan itibaren açık alanlarda kapasite sınırının kaldırılmasını bekliyoruz. Açık alanlar yüzde 100 kapasiteyle çalışabilmeli. İlla ki sınır olması gerekiyorsa kapalı alanda yüzde 50 kapasiteye razıyız ama açık alanda bu sınırın kalkması gerekiyor. Yine aynı şekilde saat sınır ve hafta sonu sınırlarının da kalkmasını talep ediyoruz. Sektörümüz yeni dönem için çok heyecanlı."
ETKİNLİK SEKTÖRÜNÜN GÖZÜ GENELGEDE
Yeni dönem için genelgeyi uzun süredir iş yapamayan, düğün, fuar, toplantı gibi etkinlikleri düzenleyen organizasyon şirketleri de dört gözle bekliyor. Uluslararası MICE Endüstrisi Derneği (I-MICE) Başkanı Hüseyin Kurt, Bir an önce işlerimizi yapabilmek istiyoruz. Ancak 1 Haziran'da izin çıkacak mı bilmiyoruz. İzin çıkacaksa koşullar ne olacak? Hangi şartlar altında çalışmamıza izin verilecek? Aklımızda onlarca soru var ancak çok büyük bir belirsizlikle karşı karşıyayız" dedi.
Sadece kendilerinin değil etkinlik yapacak herkesin bu soruları sorduğunu anlatan Kurt, "Düğün yapmak isteyen çiftler, fuar şirketleri, büyük şirketler… Hemen herkes bir belirsizliğin içinde. Acilen sorularımıza yanıt verilmeli. Bu sektörlerde binlerce kişi çalışıyor. Nitelikli istihdamımızı korumak için ayakta kalmak istiyoruz" şeklinde konuştu.