Son dakika: 15 Temmuz gecesi TRT yayınını kesmek için stada inmişti! Yakalandı

GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI

15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün engellenmesinin ardından kayıplara karışan tekniker Ömer Şanlı'nın Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan bir gaybubet evinde saklandığı belirlendi. Hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ömer Şanlı İstanbul'a getirilerek cezaevine gönderildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şanlı hakkında geçtiğimiz günlerde savcı mütalaasını açıkladı.

DARBE BAŞARISIZ OLUNCA KARGO GİRİŞİNDEN KAÇTILAR

Savcılık tarafından mahkemeye sunulan mütalaada Binbaşı Ali Akkaş ve Teğmen Mustafa Bostan ile beraberinde bulunan askeri öğrencilerden oluşan 16 kişiyle helikopterin havalandığı ve Vodafone Arena Stadına iniş yaptığı anlatıldı. Helikopter içerisinde Digitürk ve TRT'nin yayınlarını kesmek amacıyla sanık Ömer Şanlı'nın da bulunduğu anlatılan mütalaada yayınların tek düşmeden kesilmediği kademeli bir şekilde kesinti yapılmasının mümkün olduğunun belirlendiğinden dolayı aksaklık yaşadıkları ifade edildi. Darbe teşebbüsü gecesi askerlerin yayınları kesemeyince cihazlara ateş açtıkları ve kamera görüntülerini yok etmek içinde hard disklere el koydukları mütalaada anlatılırken Ömer Şanlı, Selami Çolak ve Çağrı isimli bir şahsın kargo girişinden kaçtıkları anlatıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Bir soruşturma kapsamında Kaynak Holding'den elde edilen dijital verilerle "dua listesi" adıyla elde edilen veride, birinci sırada FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu, ikinci sırada örgüt yapılanmasından şakirtler, üçüncü sırada ise "nur talebesi abi" başlığı ile 944 ismin bulunduğu liste elde edilmişti. Ömer Şanlı'nın bu liste içerisinde isminin yer aldığını anlatan cumhuriyet savcısı sanığın, '"Cebir ve Şiddet Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmesini talep etti. 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Erten ve heyeti karar vermek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.