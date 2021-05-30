Son dakika: 15 Temmuz gecesi TRT yayınını kesmek için stada inmişti! Yakalandı

Son dakika haberleri... 15 Temmuz hain darbe gecesi darbeci askerlere destek vermek için helikopterle Beşiktaş Vodafone Arena stadına inen ve TRT yayınını kesmeye çalışan mühendis Ömer Şanlı Manisa'nın Akhisar ilçesinde saklandığı gaybubet evinde kıskıvrak yakalandı. 15 Temmuz gecesi TRT Ulus yerleşkesi, Digitürk binası, Vodafone Arena ve Casper Plaza'nın FETÖ'cü askerler tarafından işgal edilmesiyle ilgili iddianame tamamlanmış, iddianamede darbeci Teğmen Mustafa Torun'un erlere, 'Bu saatten sonra babam girse ateş ederim sizde ateş edin emirlere uyun öbür dünyadaki günahlarınızı ben üstleniyorum' dediği gündeme damgasını vurmuştu.
HELİKOPTERLE STADA İNİP YAYINLARI KESMEYE ÇALIŞTILAR
Digitürk binası, Vodafone Arena, Ulus'taki TRT binası ve Casper Plaza'yı işgal girişimiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 56'sı tutuklu 96 şüpheli hakkında hazırlanan 318 sayfalık iddianame hazırlanmıştı. Şüpheliler arasında Digitürk ve TRT'deki yayınları kesmek için helikopterle alınan teknikerler Ömer Şanlı, Selami Çolak, Seyfullah Genç, Harun Şahin ve Niyazi Akalın'da yer almıştı. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'ne görülen davada flaş bir gelişme yaşandı.
GAYBUBET EVİNDE YAKALANDI
15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünün engellenmesinin ardından kayıplara karışan tekniker Ömer Şanlı'nın Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan bir gaybubet evinde saklandığı belirlendi. Hücre evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ömer Şanlı İstanbul'a getirilerek cezaevine gönderildi. İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Şanlı hakkında geçtiğimiz günlerde savcı mütalaasını açıkladı.
DARBE BAŞARISIZ OLUNCA KARGO GİRİŞİNDEN KAÇTILAR
Savcılık tarafından mahkemeye sunulan mütalaada Binbaşı Ali Akkaş ve Teğmen Mustafa Bostan ile beraberinde bulunan askeri öğrencilerden oluşan 16 kişiyle helikopterin havalandığı ve Vodafone Arena Stadına iniş yaptığı anlatıldı. Helikopter içerisinde Digitürk ve TRT'nin yayınlarını kesmek amacıyla sanık Ömer Şanlı'nın da bulunduğu anlatılan mütalaada yayınların tek düşmeden kesilmediği kademeli bir şekilde kesinti yapılmasının mümkün olduğunun belirlendiğinden dolayı aksaklık yaşadıkları ifade edildi. Darbe teşebbüsü gecesi askerlerin yayınları kesemeyince cihazlara ateş açtıkları ve kamera görüntülerini yok etmek içinde hard disklere el koydukları mütalaada anlatılırken Ömer Şanlı, Selami Çolak ve Çağrı isimli bir şahsın kargo girişinden kaçtıkları anlatıldı.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
Bir soruşturma kapsamında Kaynak Holding'den elde edilen dijital verilerle "dua listesi" adıyla elde edilen veride, birinci sırada FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in bulunduğu, ikinci sırada örgüt yapılanmasından şakirtler, üçüncü sırada ise "nur talebesi abi" başlığı ile 944 ismin bulunduğu liste elde edilmişti. Ömer Şanlı'nın bu liste içerisinde isminin yer aldığını anlatan cumhuriyet savcısı sanığın, '"Cebir ve Şiddet Kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs' suçu kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmesini talep etti. 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Murat Erten ve heyeti karar vermek üzere duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.