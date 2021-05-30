Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün İHA’larla tekrarlıyoruz

İstanbul'un Fethi'nin 568'inci yıldönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen 9'uncu Uluslararası Fetih Kupası Okçuluk Yarışmaları, dün final müsabakalarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Okçular Vakfı, Türkiye Okçuluk Federasyonu ve Dünya Okçuluk Federasyonu işbirliği ile düzenlenen organizasyona bu yıl 30'un üzerinde ülkeden 200'e yakın sporcu katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ödül törenine gönderdiği video mesajında şunları kaydetti:Fatih Sultan Han başta olmak üzere İstanbul'u fethedip milletin ebedi şehri haline getiren kutlu ordunun her bir ferdine şükranlarımı sunuyorum. Biz geçen yıl Ayasofya'yı yeniden ibadete açarak, önceki yıl Büyük Çamlıca Camii'ni hizmete vererek, dün de Taksim Camii'nde ilk cumayı eda ederek ecdadın mirasına sahip çıktığımızı gösteriyoruz.Gençlerimizle Malazgirt'te Alparslan'ın cesaretini, Söğüt'te Osman Gazi'nin rüyasını, İstanbul'da Fatih'in devrimini, Ankara'da Gazi Mustafa Kemal'in dirayetini, 15 Temmuz'da istiklaline sahip çıkma iradesini yaşatarak adım adım, büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ediyoruz. Dün okçularımızla yazdığımız destanı bugün insansız hava araçlarımızla (İHA), yazılımlarımızla tekrarlıyoruz.Kökleriyle bağı kopmuş bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi inanç ve kültür kökleriyle bağı kopmuş bir toplum da varlığını devam ettiremez. Gençlerimizden okçuluk, binicilik, kılıç, hat, tezhip gibi geleneksel spor ve sanat dalları ile günümüze ait her türlü sosyal ve kültürel faaliyeti işte bu anlayışla yürütmelerini bekliyoruz.