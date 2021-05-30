Taksim Camii’nde huzurlu sabah

Cuma namazıyla birlikte ibadete açılan Taksim Camii'nde dün ilk sabah namazı kılındı. Cami imamı, müezzinleri ve namazı kılmak için camiye gelen vatandaşlar yaşadıkları heyecanı ve mutluluğu SABAH'a anlattı.Cami İmamı Hafız Hüseyin Türkan: Cemaatle huşu dolu bir sabah namazı oldu. Cumhurbaşkanımızın yıllardır emek verdiği bir proje olması açısından da ayrı bir önem taşıyor.Müslüm Akbulut: Cumhurbaşkanımız verdiği sözü yerine getirdi. Biz de sonuna kadar arkasındayız.Mikail Koçak: İlk sabah namazını gelip cemaatle kılmak bizim için çok özeldi. Büyük mutluluk yaşadık.Erol Gürses: Mutluyuz, huzurluyuz. İstanbul'un fethi gününde burada cemaatle sabah namazında buluştuk. Türkiye'miz, İstanbul'umuz ve İslam âlemi için hayırlara vesile olsun.Abidin Koçak: Caminin içerisine girdiğimiz zaman içimiz huzurla doldu. Çok mutluyum.Cami müezzinleri Cengiz Bayraktar ve Hasan Akıntaş: Bütün Müslümanlar'ın hasretle beklediği bu caminin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz.Esnaf Ömer Erbey: 1996'dan beri burada esnaflık yapıyorum. Böyle bir yerde büyük bir caminin olması çok önemliydi. Buradaki küçük mescitler bize yetmiyordu. Caminin burada olması doğru bir karar.