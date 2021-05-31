ASKİ’de mobbinge karşı hukuk zaferi

FETÖ'nün belediyeler imamı Erkan Karaarslan'a ait şirkete haksız ödemeye direndiği için yaklaşık 5 yıl mobbinge maruz kaldığı mahkeme kararlarına geçen Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü'nde satın alma şube müdürü Ümmü Gülsüm Altınel, ASKİ'ye açtığı tazminat davasını kazandı. İçişleri Bakanlığı'nca açılan görevde yükselme sınavı ile müdürlük kadrosu kazanan Altınel'in müdürlük kadrosu 2020'de iptal edildi ve tahsildar kadrosuna atandı.Aydın 1. İdare Mahkemesi, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün yaptığı atamayı iptal ederek Altınel'ın haklılığını tescil etti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi de ASKİ'nin itirazını reddetti ve Aydın 1. İdare Mahkemesi'nin kararını onaylayarak kesin hükme bağladı. Altınel'in kadrosunu iptal eden genel müdür Hakan Olkaç ve daire başkanlarının onlarca davadan "Görevi kötüye kullanma, evrakta sahtecilik, ihaleye fesat" suçlarından yargılandığı biliniyor.