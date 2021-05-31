Avukata sevgiliden PKK içerikli şantaj! "Seni dağa kaçıracağız"

İstanbul Barosu avukatlarından Serkan Çelik, eski kız arkadaşı Sümeyye Eren'in ayrılığı kabul etmeyerek kendisine, "Bizim ailemiz PKK'lı. Seni dağa kaçıracağız" diyerek tehditler savurduğunu iddia ederek ihbarda bulundu. 2 bin euro para da istediği ileri sürülen Sümeyye Eren hakkında ihbar sonrası soruşturma başlatıldı.

40 yaşındaki İstanbul Barosu avukatlarından Serkan Çelik'in geçen yıl Sümeyye Eren ile ilişkisi vardı. İkili başlayan ilişkilerini bir müddet sonra bitirme kararı aldı. İddiaya göre ayrılığı kabullenemeyen Sümeyye, genç avukata tehdit mailleri atmaya başladı.