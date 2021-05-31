Başkan Erdoğan suç duyurusunda bulunmuş: "Suç örgütüne himaye" iddiası boşa çıktı

Terör örgütü PKK'nın hendek operasyonları ile Türkiye'yi adeta bir Suriye'ye çevirmeye çalıştığı dönemde, Başkan Erdoğan'ın kararlı adımları ile kirli planlara fırsat verilmedi. O dönem Barış Akademisyenleri adına yayınlanan bildiride PKK'ya tek kelime edilmezken bazı akademisyenler Türkiye'yi hedef almıştı.