Ceza İnfaz Kurumu kütüphaneleri için kitap bağış kampanyası

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü düzenlendi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılacak ilk kitap bağışı ile "Bir kitap bir umut" kitap bağış kampanyası, eş zamanlı olarak Başsavcılık tarafından yapılan kitap bağışı ile başladı.





Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla kitap bağış kampanyası bugün Bakırköy Adalet Sarayı'nda düzenlendi. Kitap bağış kampanyası 16 Haziran 2021 tarihine kadar devam edecek.





Açılış konuşması yapan Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu yerleşkelerinde kütüphane kurulmasına ilişkin işbirliği protokolü kapsamında Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri için kitap bağış kampayası düzenlenecek olup bugün sayın bakanımız Abdülhamit Gül tarafından yapılacak ilk kitap bağışı ile birlikte biz de burada aynı kitap bağış kampanyasını başlatıyoruz. 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun 2. maddesine göre infazda temel ilke tüm infaz kuralları her yönüyle ayrım yapılmaksızın hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.

Ayrıca aynı kanunun 3. Maddesine göre ulaşılmak istenen temel amaç tutuklu ve hükümlülerin yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlara nizamlara ve toplumsal kurallara saygılı sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır. Bu amaca ulaşılmasında en etkin iyileştirme araçlarından birisi de kitaptır. Mevcut uygulamalarımızda halen tutuklu ve hükümlüler gerek cezaevinde mevcut bulunan kütüphanelerdeki kitaplardan ve dışarıdan getirilen kitaplardan faydalanabilmektedirler. Bu kampanyamız söz konusu uygulamamızı ideal noktaya taşımayı amaçlamaktadır. Bugün bizde burada hep birlikte kitap bağışında bulunarak kampanyamızı Adalet Bakanlığımızla birlikte başlatmış oluyoruz. Tüm adliye mensuplarımızı ve halkımızı bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz.





Başsavcı Topluyıldız "Fatih Sultan Mehmed Han" isimli kitabı kumbaraya attı. Topluyıldız, "İstanbul'un fetih haftası olduğu için böyle bir kitap ile bağışa başlamak istedim. Fatih Sultan Mehmet Han'ın anlatıldığı İstanbul'un fethinin anlatıldığı bu kitap ile başlıyorum. Hayırlı uğurlu ve bereketli olsun inşallah" dedi.