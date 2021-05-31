Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye’nin çantasında pozitif gündem var





Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Batı Trakya'da, başta Lozan olmak üzere Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara ve hukuka aykırı politikaları, Batı Trakya Türklerinin yaşadığı problemler ve Yunanistan'ın göçmenlere kötü muamelesi, Türkiye'ye geri ittiği göçmenler ve uzun süredir devam eden kıta sahanlığı ve Atina'ya iltica eden FETÖ, PKK terör örgütü üyelerinin Türkiye'ye geri verilmemesi gibi itilaflı ve çözülmesi bekleyen konular olarak duruyor.