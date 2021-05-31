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Giriş Tarihi: 31.5.2021 19:36

FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski Komutanı tutuklandı

AA
FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı

'da, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Komutanı Y.G. tutuklandı.

Trabzon'da yürütülen soruşturmada, ankesörlü telefonlarla ardışık arama yöntemini kullanan FETÖ/PDY üyesi "mahrem imamlarla" görüştükleri iddiasıyla gözaltına alınan Y.G. ile 2 kişi, savcılıkça ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı.

Şüphelilerden Y.G, tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'nin "askeri mahrem" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Trabzon merkezli İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 5'i daha önce çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alınan eski Akçaabat İlçe Jandarma Komutanı tutuklandı
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