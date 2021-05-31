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Giriş Tarihi: 31.5.2021 14:52 Son Güncelleme: 31.5.2021 14:55

suç örgütüne operasyon! 1 kişi tutuklandı

DHA
Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 1 kişi tutuklandı

Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik  ve 'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan  Abdullah S., tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik 9 Nisan'da 63 kişiye yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, adreslerinde bulunamayan şüphelilere yönelik 28 Mayıs'ta İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı baskın düzenledi.



Operasyonda suç örgütü içinde kilit rol oynadığı öne sürülen firari şüpheli Abdullah S., Çanakkale'de saklandığı lüks villada gözaltına alındı. Şüpheliler Ulaş B. ve Ümit G. de saklandıkları ev ve iş yerlerinde yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ve cep telefonu ele geçirildi. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Ümit G. ve Ulaş B., serbest bırakıldı. Suç örgütünün taşınmaz malları ile bazı şirketlerini üzerine geçirdiği iddia edilen Abdullah S. ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sedat Peker suç örgütüne operasyon! 1 kişi tutuklandı
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