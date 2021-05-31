SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Düğün ve nikahlar yapılabilecek mi?

Son Dakika Haberi... Ülkemizde geçen ay artan koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı çıkmıştı. 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan kapanma süreci meyvesini verirken, 17 Mayıs'tan sonra da kısmi kapanma sürecine girildi.
HAFTA SONU KISMİ KAPANMA UYGULANDI
Bu kapsamda vatandaşların toplu şekilde bulunabileceği ve virüsün hızlı şekilde yayılabileceği yerler kapalı kalırken, cuma günü saat 21:00'dan pazartesi günü 05:00'a kadar sokağa çıkmak kısıtlandı.
GÖZLER 1 HAZİRAN SONRASI ALINACAK KARARLARA ÇEVRİLDİ
Alınan tedbirlerin ardından rekor seviyelere ulaşan vaka sayıları hızlı bir şekilde düşüş gösterdi. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayısında da ciddi bir düşüş gözlemlenirken, vatandaşlar 1 Haziran sonrası alınacak yeni kararları merak etti.
DÜĞÜN VE NİKAHLAR YAPILABİLECEK Mİ?
Merak edilen konulardan biri ise düğün ve nikahlar oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, düğün ve nikahlarla ilgili alınan kararı duyurdu.
"1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK"
Başkan Erdoğan, "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak" ifadelerine yer verdi.