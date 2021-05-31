SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Düğün ve nikahlar yapılabilecek mi?

GÖZLER 1 HAZİRAN SONRASI ALINACAK KARARLARA ÇEVRİLDİ

Alınan tedbirlerin ardından rekor seviyelere ulaşan vaka sayıları hızlı bir şekilde düşüş gösterdi. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayısında da ciddi bir düşüş gözlemlenirken, vatandaşlar 1 Haziran sonrası alınacak yeni kararları merak etti.