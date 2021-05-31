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Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Düğün ve nikahlar yapılabilecek mi?
Giriş Tarihi: 31.5.2021 20:28 Son Güncelleme: 31.5.2021 20:35

SON DAKİKA! Başkan 'nın ardından duyurdu! Düğün ve nikahlar yapılabilecek mi?

SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Düğün ve nikahlar yapılabilecek mi?

Son Dakika Haberi... Başkan bugün gerçekleştirilen 'nın ardından konuşması yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bir süredir yapılamayan düğün ve nikahlarla ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde ’dan itibaren başlayacak" ifadelerine yer verdi.

Son Dakika Haberi... Ülkemizde geçen ay artan koronavirüs vaka ve vefat sayılarından sonra Kabine Toplantısı'nda tam kapanma kararı çıkmıştı. 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerini kapsayan kapanma süreci meyvesini verirken, 17 Mayıs'tan sonra da kısmi kapanma sürecine girildi.

HAFTA SONU KISMİ KAPANMA UYGULANDI

Bu kapsamda vatandaşların toplu şekilde bulunabileceği ve virüsün hızlı şekilde yayılabileceği yerler kapalı kalırken, cuma günü saat 21:00'dan pazartesi günü 05:00'a kadar sokağa çıkmak kısıtlandı.

GÖZLER 1 HAZİRAN SONRASI ALINACAK KARARLARA ÇEVRİLDİ

Alınan tedbirlerin ardından rekor seviyelere ulaşan vaka sayıları hızlı bir şekilde düşüş gösterdi. Bu süreçte vefat ve ağır hasta sayısında da ciddi bir düşüş gözlemlenirken, vatandaşlar 1 Haziran sonrası alınacak yeni kararları merak etti.

DÜĞÜN VE NİKAHLAR YAPILABİLECEK Mİ?

Merak edilen konulardan biri ise düğün ve nikahlar oldu. Kabine Toplantısı'nın ardından ulusa sesleniş konuşması yapan Başkan Erdoğan, düğün ve nikahlarla ilgili alınan kararı duyurdu.

"1 HAZİRAN'DAN İTİBAREN BAŞLAYACAK"

Başkan Erdoğan, "Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayacak" ifadelerine yer verdi.

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SON DAKİKA! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından duyurdu! Düğün ve nikahlar yapılabilecek mi?
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