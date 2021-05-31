SON DAKİKA: Sağanak yağış kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 27 kent için sarı kodlu uyarı

MARMARA İÇİN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji'nin sosyal medya hesabından bir uyarı haritas paylaşıldı ve "Yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda (Bursa, Bilecek, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in doğusu, İstanbul'un Anadolu yakası ve boğaz çevresi) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların sebep olabileceği; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olnuması gerekmektedir" denildi.

METEOROLOJİ'DEN AKDENİZ VE KARADENİZ İÇİN UYARI

Başka bir paylaşımda ise, "Yarın öğle saatlerinden itibaren Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri (Amasya, Tokat, Bolu, Karabük, Kastamonu, Düzce çevreleri ile Zonguldak, Bartın, Sinop, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri), Nevşehir, Niğde ile Adana'nın kuzey, Mersin'in iç kesimleri, Kahramanmaraş'ın batısı, Antalya'nın kuzeydoğusu, ISparta'nın merkez ve güneyi, Burdur'un doğ kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanilecek olumsuz şartlara arşı (anil sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.

27 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Öte yandan Meteorloji'nin uyarı haritasında İstanbul dahil 27 kent için sarı kodlu uyarı verildi. Uyarı verilen iller arasında; Adana, Antalya, Bilecik, Burdur, Isparta, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Niğde, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Yalova, Düzce, Amasya, Balıkesir, Bolu, Bursa, Mersin, Kastamonu, Kocaeli, Nevşehir, Ordu, Samsun, Tokat, Bartın ve Karabük yer aldı.