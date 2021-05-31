Son dakika: Wuhan'da yarasaların uzmanları ısırdığı anlar ortaya çıktı

'KORONAVİRÜS ÇİN'DE BİR LABORATUVARDA ÜRETİLDİ' İDDİASI

Son olarak yapılan bir araştırmada ise Covid-19'un Çin'deki bir laboratuvarda üretildiği öne sürüldü. İngiliz Prof. Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen tarafından yapılan araştırmada, Çinli bilim adamlarının koronavirüsü laboratuvarda oluşturdukları ve ardından virüsü yarasalarda gelişmiş gibi göstermek amacıyla "tersine mühendislik" teknikleriyle gizlemeye çalıştıkları iddia edildi.

Aynı araştırmada çarpıcı bir iddia daha ortaya atıldı. Çin'in 'verileri kasıtlı olarak yok ettiği, gizlediği veya değiştirdiği' öne sürülürken, ülkede virüs hakkında açıklama yapan insanların susturulduğuna yönelik iddialara da yer verildi.