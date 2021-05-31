Spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ile Spor Salonları ve havuzlar 1 Haziran’da açık mı?

Son dakika kabine toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından, ulusa sesleniş konuşmasıyla duyuruldu. 1 Haziran 2021 itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşme ile ilgili alınan önemli kararların arasında spor salonları ve yüzme havuzları da yer alıyor. Bu karar sonrasında spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? sorusuna yoğun olarak yanıt aranıyor.
Kabine toplantısı son dakika kararları ile spor salonları ve havuzların açılış tarihi ve diğer tüm kararlardan detaylar şöyle;
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında spor salonları ve diğer sportif faaliyet yapılan işletmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı.
"Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek"
Başkan Erdoğan tarafından açıklanan diğer son dakika kademeli normalleşme kararları şöyle;