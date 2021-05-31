Spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ile Spor Salonları ve havuzlar 1 Haziran’da açık mı?

Son dakika kabine toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından, ulusa sesleniş konuşmasıyla duyuruldu. 1 Haziran 2021 itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşme ile ilgili alınan önemli kararların arasında spor salonları ve yüzme havuzları da yer alıyor. Bu karar sonrasında spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? sorusuna yoğun olarak yanıt aranıyor.

SPOR SALONLARI VE HAVUZLAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI?

Kabine toplantısı son dakika kararları ile spor salonları ve havuzların açılış tarihi ve diğer tüm kararlardan detaylar şöyle;