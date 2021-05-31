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Giriş Tarihi: 31.5.2021 22:07 Son Güncelleme: 31.5.2021 22:07

salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ile Spor Salonları ve havuzlar 1 Haziran’da açık mı?

Spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ile Spor Salonları ve havuzlar 1 Haziran’da açık mı?

Ülkemizde etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan (bakanlar kurulu) kabine toplantısı sonrasında 1 Haziran tarihinde uygulamaya alınacak olan kademeli normalleşme ile ilgili alınan kararlar açıklandı. salonları ve yüzme havuzları gibi sportif faaliyetlerin yapıldığı işletmelere ilişkin de sevindiren açıklama geldi. Bu gelişmenin ardından Spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? sorusu üzerinden yapılan araştırmalar yoğun olarak sürüyor. Merak edilen spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? sorularının yanıtları ve son dakika kabine toplantısı kararları.

Son dakika kabine toplantısı kararları Başkan Erdoğan tarafından, ulusa sesleniş konuşmasıyla duyuruldu. 1 Haziran 2021 itibariyle uygulanacak olan kademeli normalleşme ile ilgili alınan önemli kararların arasında spor salonları ve yüzme havuzları da yer alıyor. Bu karar sonrasında spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? sorusuna yoğun olarak yanıt aranıyor.

SPOR SALONLARI VE HAVUZLAR NE ZAMAN AÇILACAK, AÇILDI MI?

Kabine toplantısı son dakika kararları ile spor salonları ve havuzların açılış tarihi ve diğer tüm kararlardan detaylar şöyle;



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamasında spor salonları ve diğer sportif faaliyet yapılan işletmelere ilişkin şu ifadeler kullanıldı.

"Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek"

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan diğer son dakika kademeli normalleşme kararları şöyle;

  • Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
  • Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
  • Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

  • Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
  • Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran'dan itibaren başlayabilecek.
  • Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacaktır.
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Spor salonları ve havuzlar ne zaman açılacak, açıldı mı? Kabine Toplantısı kararları ile Spor Salonları ve havuzlar 1 Haziran’da açık mı?
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