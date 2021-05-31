Yeni kararlar açıklandı, Brezilya ve Güney Afrika uçuşları yeniden başlıyor

Yurt dışından Türkiye'ye yapılacak uçuşlara yönelik olarak 1 Haziran 2021 tarihi itibariyle yeni kararlar alındı. Alınan kararla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) internet sitesinden yolculara yönelik bir duyuru yapıldı. Bugünden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince Türkiye'ye girişlere ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı. Alınan kararlar doğrultusunda Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka'dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye'ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacak. Brezilya ve Güney Afrika'ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona erdiği ifade edildi.
4 ÜLKEDEN GELEN YOLCULARA PCR TESTİ ZORUNLULUĞU
Kararlar ile ilgili olarak Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur'dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.
KORONAVİRÜS AŞISI OLANDAN PCR TESTİ İSTENMEYECEK
Belirli ülkelerin dışında başka ülkelerden gelen yolcular ise Türkiye'ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden Türkiye'ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.
Öte yandan bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada sınır kapılarımızda düşük ücretli hızlı PCR testi yapılacağı yönünde haberlerin yer aldığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılması mümkün olmayıp, bu yöndeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır.
Türkiye giriş yapmak isteyen kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için resmi kurumlar dışında yapılan açıklama ve beyanatların esas alınmaması önem arz etmektedir.
Sınır kapılarımızdan geçişler, 31.05.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi esaslarına göre 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konularak yürütülecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
FİRMALARDAN AÇIKLAMA
Öte yandan firmalar da konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.
YOLCULAR PCR NEGATİF İBRAZ ETMEK ZORUNDALAR
Konuyla ilgili olarak SunExpress'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından son yayınlanan düzenleme doğrultusunda, 1 Haziran 2021 itibarıyla İngiltere dışındaki destinasyonlarımızdan Türkiye'ye seyahat edecek yolcularımızın, aşağıdaki belgelerden birini ibraz etmeleri zorunludur.
- Varıştan önceki 72 saat içinde yapılmış negatif PCR negatif sonucu
- Varıştan önceki 48 saat içinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucu
- Seyahat tarihinden en az 14 gün önce aşı olunduğuna dair belge
- Son 6 ay içinde Covid-19 enfeksiyonu geçirildiğine dair belge"
Açıklamanın devamında ise, "İngiltere'den Türkiye'ye seyahat edecek yolcularımızın ise varıştan 72 saat önce yapılmış negatif PCR test sonucu sunmaları zorunludur. Antijen test sonucu veya aşı/bağışıklık sertifikası kabul edilmemektedir" denildi.
THY GENEL MÜDÜRÜ EKŞİ'DEN AÇIKLAMA
THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise yaptığı paylaşım ile "Covid ile mücadele kapsamında otoritelerimizce, yurt dışından gelecek yolcular için 1 Haziran'dan geçerli olacak yeni kolaylaştırıcı kararlar alınmıştır. Detayları web sitemizde ve sosyal medyalarımzda kısa süre sonra yayımlanacak olup lütfen takipte kalınız." ifadelerine yer verdi.