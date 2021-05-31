Yeni kararlar açıklandı, Brezilya ve Güney Afrika uçuşları yeniden başlıyor

Öte yandan bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada sınır kapılarımızda düşük ücretli hızlı PCR testi yapılacağı yönünde haberlerin yer aldığı görülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından izin ve ruhsat verilmiş PCR testlerinin dışında PCR testi yapılması mümkün olmayıp, bu yöndeki haberlerin herhangi bir dayanağı bulunmamaktadır.

Türkiye giriş yapmak isteyen kişilerin mağduriyetine sebebiyet verilmemesi için resmi kurumlar dışında yapılan açıklama ve beyanatların esas alınmaması önem arz etmektedir.

Sınır kapılarımızdan geçişler, 31.05.2021 tarihli İçişleri Bakanlığı Genelgesi esaslarına göre 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren uygulamaya konularak yürütülecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

FİRMALARDAN AÇIKLAMA

Öte yandan firmalar da konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.