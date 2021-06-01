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Giriş Tarihi: 2.6.2021 02:35

'ten acı haber! 1 korucu şehit, 5 asker yaralı

AA
Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit, 5 asker yaralı

Valiliği, ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çıkan çatışmada 1 güvenlik korucusunun şehit olduğunu, 5 jandarma personelinin yaralandığını duyurdu

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Anadere köyü kırsalında yürütülen "Eren-11 Şehit J. Asb. Kd. Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63" operasyonu esnasında çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 5 jandarma personelimiz ise yaralanmıştır. Yaralılar Tatvan Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Çatışma bölgesinden kaçan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon icra edilmektedir."

Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteği ile huzur ve güveni sağlamak amacıyla il genelinde operasyonlarını artırarak terör mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü kaydedildi.

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Bitlis'ten acı haber! 1 korucu şehit, 5 asker yaralı
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