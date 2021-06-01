Deveci'den 'temiz' ihale: İş aynı fark muhteşem

Samsun Atakum Belediyesi'nde tartışmalara neden olan ve 2018 yılında açılan çöp ihalesini Cihan Temizlik şirketi kazandı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin 2019 yılında göreve gelmesinin ardından aylık 719 bin lira ödenen şirket devre dışı bırakılarak, aynı iş aylık 1 milyon 70 bin lira bedelle Ankara merkezli Yeni Vizyon şirketine verildi. Atakum Belediyesi'nin 20 aylık süreçte aynı firmaya yaklaşık 8 milyon lira fazla ödeme yapıldığı öğrenildi. Kamu zararına sebep olan ihaleye tepki gösteren AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek ise "Parti olarak girişimlerimiz dikkate alınmadı ve ilçe halkının parası havaya gitti" dedi.AK Parti döneminde, 13 Eylül 2018'de "Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması" adıyla ihale açıldı. Yaklaşık maliyeti 9 milyon 575 bin TL olan ihalede, 6 firma dokuman satın aldı. 2 firma teklif verdi. Toplamda 12 ay sürecek işin ihalesini, 7 milyon 954 bin lira bedelle Cihan Temizlik İnş. Tic. Ltd. Şti. kazandı. Aylık ise 719 bin 165 liraya anlaşıldı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin 2019 yılında göreve gelmesi ile birlikte çöp temizliğine yönelik hizmet alım süreci durduruldu.Atakum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından "Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşi" adıyla yeniden ihale açıldı. 20 Eylül 2019'da yapılan ihalede, 2 firma dokuman satın aldı. 2 firma ise teklif verdi. Toplamda 3 ay sürecek işin ihalesini, 3 milyon 210 bin lira bedelle Yeni Vizyon Kurumsal Hizmetler İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. kazandı. Ankara merkezli şirketin ortalama aylık 1 milyon 70 bin lira bedelle Atakum Belediyesi'nden ihale aldığı, aradaki farkın ise 350 bin 835 lira olduğu bildirildi.AK Parti Atakum İlçe Başkanı Abdulkadir Köstek, yaptığı açıklamada, şunları söyledi: "Mevcutta beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden hiçbir durum yokken 21/B maddesi üzerinden işlem tesis edilerek bir önceki firmaya göre aylık 350bin TL. yüksek bedel ödenerek hizmet alınmasının kabul edilebilir hiçbir makul ve hukuki izahı bulunmamaktadır. Süreçte AK Parti Grubu olarak gerek yazılı gerek sözlü bütün girişimlerimiz dikkate alınmıyor ve inatla Atakum halkının cebinden aylık ortalama 350 Bin TL havaya gidiyor. 20 Aylık periyotta Yaklaşık 8 Milyon TL ile fazla ödeme yaparak aynı firma ile çalışma ısrarını neden sürdürdünüz? Doğruları alkışlayacak, yanlışlarınız nedeniyle de Atakum'un vicdanında sizi mahkum edeceğiz."