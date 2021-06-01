Halı saha işletmeleri ve vatandaşlar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeniden faaliyet kararlarına yönelik açıklamayı araştırıyor Kapanma dönemi ve ardından devam eden süreçte tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı ele alınarak normalleşme takvimine yönelik kararlar ele alındı. Bu doğrultuda alınan kararlara göre "1 Haziran'dan sonra halı sahalar açılacak mı?" sorusu da yanıt buldu

HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

Türkiye, 29 Nisan akşamı başlayıp 17 Mayıs'ta son bulan tam kapanma döneminin ardından "kademeli normalleşme" sürecine geçti. Alınan tedbirlerin vaka sayılarına olumlu yansıması ile birlikte, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda yeni normalleşme kararları alındı. Toplantıdan çıkan kararlardan bir tanesi de uzun süredir faaliyetlerine ara verilen ya da saat sınırlaması koyulan halı sahalar. Normalleşmenin 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak aşamasında halı sahaların açılması yönünde karar verildi.