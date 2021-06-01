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Giriş Tarihi: 2.6.2021 00:06 Son Güncelleme: 2.6.2021 00:07

? Halı sahalar hangi günler ve saatlerde açık olacak? Haziran normalleşme süreci halı sahalarda son durum

Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar hangi günler ve saatlerde açık olacak? Haziran normalleşme süreci halı sahalarda son durum

1 Haziran normalleşme takvimi doğrultusunda alınan kararlar ile birlikte bir süredir faaliyetlerine ara verilen halı sahaların durumu da belli oldu. Bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, halı sahalar da dahil olmak üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara yönelik normalleşme takvimini açıkladı. Açıklanan kararlar 1 Haziran’dan itibaren geçerli olacak. Peki, , toplantının ardından halı sahalar açılacak mı?

Halı saha işletmeleri ve vatandaşlar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeniden faaliyet kararlarına yönelik açıklamayı araştırıyor Kapanma dönemi ve ardından devam eden süreçte tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı ele alınarak normalleşme takvimine yönelik kararlar ele alındı. Bu doğrultuda alınan kararlara göre "1 Haziran'dan sonra halı sahalar açılacak mı?" sorusu da yanıt buldu

HALI SAHALAR AÇILACAK MI?

Türkiye, 29 Nisan akşamı başlayıp 17 Mayıs'ta son bulan tam kapanma döneminin ardından "kademeli normalleşme" sürecine geçti. Alınan tedbirlerin vaka sayılarına olumlu yansıması ile birlikte, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda yeni normalleşme kararları alındı. Toplantıdan çıkan kararlardan bir tanesi de uzun süredir faaliyetlerine ara verilen ya da saat sınırlaması koyulan halı sahalar. Normalleşmenin 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak aşamasında halı sahaların açılması yönünde karar verildi.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan halı sahaların açılacağı tarih, bu yerlerde spor faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde yer alıyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan halı sahalar için açılma kararı, Kabine Toplantısı'nda alınan karar ile netliğe kavuştu.

Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre halı sahalar pazar günleri hariç sabah 07:00 ile akşam 21:00 arasında faaliyet gösterebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konular görüşüldü.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı.

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Halı sahalar açıldı mı? Halı sahalar hangi günler ve saatlerde açık olacak? Haziran normalleşme süreci halı sahalarda son durum
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