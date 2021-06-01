Halı saha işletmeleri ve vatandaşlar, 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak yeniden faaliyet kararlarına yönelik açıklamayı araştırıyor Kapanma dönemi ve ardından devam eden süreçte tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı ele alınarak normalleşme takvimine yönelik kararlar ele alındı. Bu doğrultuda alınan kararlara göre "1 Haziran'dan sonra halı sahalar açılacak mı?" sorusu da yanıt buldu
HALI SAHALAR AÇILACAK MI?
Türkiye, 29 Nisan akşamı başlayıp 17 Mayıs'ta son bulan tam kapanma döneminin ardından "kademeli normalleşme" sürecine geçti. Alınan tedbirlerin vaka sayılarına olumlu yansıması ile birlikte, bugün gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda yeni normalleşme kararları alındı. Toplantıdan çıkan kararlardan bir tanesi de uzun süredir faaliyetlerine ara verilen ya da saat sınırlaması koyulan halı sahalar. Normalleşmenin 1 Haziran'dan sonra geçerli olacak aşamasında halı sahaların açılması yönünde karar verildi.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile kapalı olan halı sahaların açılacağı tarih, bu yerlerde spor faaliyetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların yoğun gündeminde yer alıyor. Bulaş riskinin yer aldığı yerlerden birisi olan halı sahalar için açılma kararı, Kabine Toplantısı'nda alınan karar ile netliğe kavuştu.
Kabine Toplantısı'nda alınan karara göre halı sahalar pazar günleri hariç sabah 07:00 ile akşam 21:00 arasında faaliyet gösterebilecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konular görüşüldü.