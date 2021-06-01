17 Mayıs-1 Haziran süreci, kademeli normalleşme olarak kabul ediliyor. Ancak kritik Kabine Toplantısı'nın 31 Mayıs bugün gerçekleştirilecek olması nedeniyle Kabine Toplantısı sonuçları ve kararları kamuoyu ile paylaşılacak. Bu kapsamda; kademeli normalleşme sürecinde yasak ve kısıtlama getirilen konu başlıkları için yeni gelişmeler yaşanacağı öngörülürken "Normalleşme ne zaman?", "Yasaklar kalktı mı?", "Yasaklar kalkacak mı?" gibi soruların yanıtları da kritik toplantı sonucunda belli olacak. Bu kapsamda; 31 Mayıs Pazartesi Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı mı? Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika gelişmeleri!
İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
"Salgın tedbirleri sebebiyle bu yıl maçlar seyircisiz oynandı. İnşallah önümüzdeki sezon tribünleri doldurmayı ümit ediyoruz. Basketbolda Euroleague şampiyonluğunu kazanan Anadolu Efes'i tebrik ediyoruz. Ergin Ataman'ın bu başarıyı şehitlere armağan etmesini de şahsım ve milletim adına çok önemli görüyorum. Ayşe Begüm Onbaşı kızımı da arayarak tebrik ettim. Başarılarının devamını diledim. Pek çok farklı branşta ülkemizin bayrağını göndere çektiren tüm sporcuları şahsım ve milletim adıma tebrik ediyorum.
Pek çok yerde hala inşaatları süren hızlı tren hatlarımızda devreye girdiğinde, Türkiye ulaşımda çığır açacaktır. Deniz yolu taşımacılığında da dev projelşeri ülkemize kazandırmaya devam ediyor. Bu hafta sonu Filyos Limanı'nı açarak bu alanda da çığır açacağız. Ulaşım meselesini kökten çözmüş bulunuyrouz. Büyük ve güçlü Türkiye yolunda attığımız bu adımların hayırlı olamsını temenni ediyorum.
Bizim inşa edeceğimiz daha çok yolumuz var. Sultan Alparslan'ın bin yıl açtığı yolda, Fatih Sultan Mehmet'in 568 yıl önce İstanbu lsurlarına iktiği sancağın gölgesinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'in öncülüğünde ilerlemeye devam edeceğiz. Ülkemizi ve milletimizi sahte gündemlerin, karanlık senaryoların kıskacına hapsetmek isteyenlere eyvallah etmedik, etmeyeceğiz.
Çarşamba günü Meclis'te gerçekleştirdiğimiz grup toplantısında ülke gündeminde başlıklarla ilgili kapsamlı bir görüşme yaptık. ABD'li iş adamları ile toplantı gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası yatırımcıları destekleme konusundaki kararlılığını bildirdik.
ALINAN YENİ KARARLAR
- Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.
- Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.
- Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.
- Yeme-içme yerleri 07.00-21.00 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, saat 24.00'e kadar paket servisini sürdürebilecek.
- Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde pazar günü hariç 07.00-21.00 arasında yarından itibaren çalışabilecek.