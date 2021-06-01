Zillet-mafya ittifakı hainleri aklama peşinde

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay Twitter'daki sosyal medya hesabı üzerinden gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin bir mafya elebaşının sözlerini referans alarak siyaset yaptığını belirten Akçay şunları kaydetti:CHP'yi FETÖ, Beyaz Saray, HDP ve Kandil'e teslim eden Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve organize suç örgütleriyle mücadelede destan yazan Cumhur İttifakı'nı mafyaya teslim olmakla suçlamaya kalkışmaktadır. Kılıçdaroğlu, terör örgütleri ve mafya ile mücadeleden neden rahatsızdır? Mafyayı en iyi Kılıçdaroğlu bilir. Kılıçdaroğlu; kara para aklayan, uyuşturucu kaçakçılığı ve organ ticareti yapanlardan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışmıştır. Kılıçdaroğlu bu açıklamasıyla bu günleri görerek birilerine mesaj mı vermiştir? Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan, mafyadan vergi alınmasını isteyerek mafyayı meşrulaştırmaya çalışan Kılıçdaroğlu bir de yüzü kızarmadan yeraltı çetelerine destek oluyor diyerek Cumhur İttifakı'na iftira atmakta, aslında kendi desteğini örtmeye çalışmaktadır.Kılıçdaroğlu şimdi de bir mafya elebaşının söylemleriyle terör örgütleri ve mafyayla mücadele eden Cumhur İttifakı'na saldırıyor. Zillet ittifakı, mafyanın sözlerini referans alarak siyaset yapıyor. Düştükleri rezalete bak! Resmen Zillet-Mafya İttifakı! Türkiye düşmanlarının taşeronluğunu yaparak milli çıkarlarımıza karşı çıkan, partisini HDP ve FETÖ'ye teslim eden, terör örgütlerine karşı verilen mücadeleyi baltalamaya çalışan ve Beyaz Saray'dan iktidar dilenen Kılıçdaroğlu'ndan başka ne beklenebilir ki?Kılıçdaroğlu, 30 Eylül 2016'da Türkiye'deki yabancı basın temsilcileriyle yaptığı toplantıda Türkiye'yi IŞİD ile mücadele eden El Nusra'ya destek vermek ve silah göndermekle suçlayarak 'Türkiye'nin terör örgütlerine silah verdiğine' yönelik algı operasyonunu başlatmıştı. Hedef, Türkiye aleyhine algı yaratmaktır. Silahlar 'Türkmenlere değil, El Nusra'ya gönderildi' diyerek Türkiye'yi uluslararası arenada terör örgütüne yardım eden ülke konumuna düşürmeye, Türk milletiyle hükümetin arasını açmaya, MİT TIR'ları davası üzerinden FETÖ'cü hainleri aklamaya çalışıyorlar. Türkiye düşmanlarıyla işbirliği yapan ve içimizde beşinci kol faaliyeti yürüten bazı siyasiler ve işbirlikçiler emperyal güçlerin Türkiye'ye yönelik sinsi operasyonların taşeronluğunu yapmaktadır.