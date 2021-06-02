Adalar'da ölen at sayısı 226'ya yükseldi! İşte skandalın yeni fotoğrafları





ERDEM GÜL, ATLARIN KAYBOLMASI VE ÖLMESİNE İLİŞKİN SUSKUNLUĞUNU SÜRDÜRÜYOR



Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül'ün; İBB'nin satın aldığı 978 atlardan İstanbul'da 226 atın ölmesi, Hatay Dörtyol ilçesinde 99 atın kaybolması ve 1 atın ölmesine ilişkin suskunluğunu sürdürmesi dikkat çekiyor. 978 atın Adalar ilçesi dışına sevkine yönelik işlemleri yürüten CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın, Adalar Belediyesi Veterineri Mustafa Ün'le yoğun irtibatının olduğu dikkat çekiyor.



2 AT İMAMOĞLU'NA HEDİYE EDİLDİ



Adaların atları adlı platform ise yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir akrabasının, Büyükada'da İBB tarafından satın alınmış iki atı edinmek istiyor. Arda ve Cavit adındaki iki attan birinin zabıta birimine ait olduğu belirtilen açıklamada, "İBB'nin atlarla ilgili tüm işleri CHP İlçe Başkanı, Fayton Cafe sahibi Ercan Akpolat tarafından yürütülüyor. İlçe Başkanı Akpolat İBB adına yetkili değil ve hesap verebilir konumda bulunmuyor. Ama atlarla ilgili kararlarda belirleyici rol oynuyor. Arda ve Cavit'in Ekrem İmamoğlu'nun yakınına gönderilmesi için de Ercan Akpolat'la görüşüldüğü belirtiliyor" dedi.