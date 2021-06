Adalar'da ölen at sayısı 226'ya yükseldi! İşte skandalın yeni fotoğrafları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) satın aldığı 978 at bakımsızlıktan ölmeye devam ediyor. Ölen at sayısının 226'ya yükseldiği öğrenildi. İBB tarafından 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan açıklamada, "Atların Adalar'daki bakımı sürecinde çeşitli sebeplerle toplam 224 at ölmüştür" ifadeleri kullanılmıştı. Önceki gün ise ahırlara hapsedilen atlardan bir tanesinin daha öldüğü öğrenilirken ortaya çıkan görüntüler yürekleri sızlattı.