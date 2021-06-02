Amasya İçin önemli adım

Programda ilk olarak konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, DOKAP tarafından onaylanan projelerin Amasya'ya hayırlı olmasını temenni etti. Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: "Amasya binlerce yıllık tarihiyle, Anadolu coğrafyasının eşsiz şehirlerinden biridir. Bu kadim kenti geleceğe güçlü şekilde taşımak ancak sanayide, tarımda, hizmet sektöründe ve turizmde atacağımız yerinde ve kararlı adımlarla mümkün olacaktır.

"SAYISIZ PROJE VE DESTEKLEME HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"

Ülkemiz büyük bir hızla gelişiyor, değişiyor ve kalkınıyor. Bu maksatla Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla Kalkınma Ajansları oluşturulmuştur. O günden bugüne Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde yer alan ilimizde, sayısız proje ve destekleme hayata geçirilmiştir.