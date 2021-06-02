Amasya İçin önemli adım

Programda ilk olarak konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, DOKAP tarafından onaylanan projelerin Amasya'ya hayırlı olmasını temenni etti. Vali Mustafa Masatlı ise konuşmasında şunları kaydetti: "Amasya binlerce yıllık tarihiyle, Anadolu coğrafyasının eşsiz şehirlerinden biridir. Bu kadim kenti geleceğe güçlü şekilde taşımak ancak sanayide, tarımda, hizmet sektöründe ve turizmde atacağımız yerinde ve kararlı adımlarla mümkün olacaktır.
"SAYISIZ PROJE VE DESTEKLEME HAYATA GEÇİRİLMİŞTİR"
Ülkemiz büyük bir hızla gelişiyor, değişiyor ve kalkınıyor. Bu maksatla Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla Kalkınma Ajansları oluşturulmuştur. O günden bugüne Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde yer alan ilimizde, sayısız proje ve destekleme hayata geçirilmiştir.
"İL SAYISI 11'E ULAŞMIŞTIR"
Doğu Karadeniz Projesi ise Orta ve Doğu Karadeniz illerini kapsayan daha geniş ölçekli bir yaklaşımla benzer özelliklere sahip bu illerde kalkınma hızını arttırmayı hedeflemektedir. Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Amasya ve Çorum'un da dahil edilmesiyle il sayısı 11'e ulaşmıştır.
"5 ANA EKSEN ÜZERİNDEN ÇOK SAYIDA PROJE HAYATA GEÇİRMİTİR"
Faaliyetlerine başladığı 2012 yılından bu yana bölge halkının refahı ve mutluluğu için çalışarak yerelden merkeze çok yönlü, katılımcı, kapsayıcı bölgesel kalkınma perspektifiyle hareket eden DOKAP, Karadeniz Bölgesinde kalkınmada öncü aktör olabilecek sektörleri desteklemektedir. DOKAP bünyesinde İlimizin de lokomotif sektörlerinden olan turizm ve sanayi başta olmak üzere, üretim sektörü, ekonomik kalkınma, altyapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme ile yerel düzeyde kurumsal kapasitenin gelişimi başlıklı 5 ana eksen üzerinde çok sayıda proje hayata geçirmiştir.
"8 PROJE DOKAP TARAFINDAN DESTEKLENMİŞTİR"
DOKAP'ın sunacağı imkanlarla birlikte ilimizde sanayi, altyapı, tarım, eğitim, turizm gibi alanlarda yatırımlar için yeni fırsatlar oluşacaktır. Bu kapsamda 2021 yılında İlimizde, Amasya İl Özel İdaresi'nin Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama alanında toplam proje tutarı 7.754.388 TL olan 3 projesi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim alanında toplam proje tutarı 4.043.920 TL olan 1 projesi ve Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi alanında toplam proje tutarı 713.500 TL olan 2 projesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi alanında toplam proje tutarı 240 bin TL olan 1 projesi, Son olarak da Taşova Belediye Başkanlığının Bitkisel Üretim kapsamında toplam proje tutarı 2.408.000 TL olan 1 projesi olmak üzere, İlimizde toplam proje tutarı 15.159.808 TL olan 8 proje DOKAP tarafından desteklenmiştir.
"AMACIMIZ ÜLKEMİZİ DÜNYADA LİDER ÜLKE YAPIPI 2023 HEDEFLERİNE ULAŞMAKTIR"
Görüldüğü üzere farklı sektörler ve hizmet alanlarında gerçekleştirilen bu desteklemeler Amasya ekonomisi ve istihdamının güçlenmesi ve İlimizin sosyo kültürel yapısının gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır. Değerli katılımcılar burada nihai amacımız, merkeziyle, taşrasıyla, bölgemizde ahenkli bir şekilde çok çalışarak, Ülkemizi dünyada lider ülke yapıp 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.
"AMASYA'MIZA VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDİYORUM"
Bu vesileyle Amasya'mızı DOKAP bünyesine dahil ederek bu imkanlardan faydalanmamızı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri'ye, Milletvekillerimize ve bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen İl Müdürlerimiz ile Valilik AB Proje Ofisine teşekkür ediyor, hayata geçirilecek projelerin Amasya'mıza ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."
DOKAP'IN TANITIMINI İÇEREN SUNUM YAPILDI
Konuşmaların ardından Vali Mustafa Masatlı, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve proje sahibi kurumların yöneticileri tarafından İşbirliği Protokolleri imzalandı. Programda son olarak DOKAP Başkanı Hakan Gültekin tarafından DOKAP'ın tanıtımını içeren bir sunum yapıldı.