Balyoz kumpasçıları hakkında mütalaa! Baransu’ya valizi Opçin verdi

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden görüntülü olarak duruşma salonuna bağlandı. Davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur duruşmaya katılmadı. Davaya mğdahil olan emekli Kırmay Albay Suat Aytın ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.



Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılmasını, diğer sanıkların cezalandırılmasını talep etti.



Savcı, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama suçlarından sanıklara ceza verilmesini istedi.

BARANSU'YA OPÇİN VERDİ

Savcının mütalaasında sanıkların 1. Ordu Komutanlığında Balyoz adıyla darbe planlandığı iddiasıyla yaptıkları haberlerde, Egemen Harekat Planı isimli 1.Ordu'nun harekat planını deşifre ettikleri kaydedildi.



Mütalaada, bir bavul dolusu gizli askeri belgenin Tuncay Opçin tarafından Mehmet Baransu'ya verildiği kaydedildi.

KUMPASÇILAR

İddianamede, Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıldan 75 yıla kadar; Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıldan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Bu sanıkların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinde 2010 yılında sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri belirtilmişti. FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bu örgütten olmayan birçok askerin tasfiye edilip, FETÖ'ye bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, Taraf ekibinin de bu amaca hizmet ettiği kaydedilmişti.