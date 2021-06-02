Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Balyoz kumpasçıları hakkında mütalaa! Baransu’ya valizi Opçin verdi
Giriş Tarihi: 2.6.2021 15:25 Son Güncelleme: 2.6.2021 15:34

Balyoz kumpasçıları hakkında mütalaa! Baransu’ya valizi Opçin verdi

FATİH ULAŞ FATİH ULAŞ
Balyoz kumpasçıları hakkında mütalaa! Baransu’ya valizi Opçin verdi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Balyoz kumpasına ilişkin davada Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasını açıkladı. Savcı, firari sanık ’in dosyasının ayrılmasını, diğer sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savcının mütalaasında sanıkların 1. Ordu Komutanlığında Balyoz adıyla darbe planlandığı iddiasıyla yaptıkları haberlerde, Egemen Harekat Planı isimli 1.Ordu’nun harekat planını deşifre ettikleri kaydedildi. Mütalaada, bir bavul dolusu gizli askeri belgenin Tuncay Opçin tarafından ’ya verildiği kaydedildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Mehmet Baransu, cezaevinden görüntülü olarak duruşma salonuna bağlandı. Davanın tutuksuz sanıkları Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur duruşmaya katılmadı. Davaya mğdahil olan emekli Kırmay Albay Suat Aytın ile sanık avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Davanın esasına ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, firari sanık Tuncay Opçin'in dosyasının ayrılmasını, diğer sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Savcı, Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin etme ve açıklama suçlarından sanıklara ceza verilmesini istedi.

BARANSU'YA OPÇİN VERDİ

Savcının mütalaasında sanıkların 1. Ordu Komutanlığında Balyoz adıyla darbe planlandığı iddiasıyla yaptıkları haberlerde, Egemen Harekat Planı isimli 1.Ordu'nun harekat planını deşifre ettikleri kaydedildi.

Mütalaada, bir bavul dolusu gizli askeri belgenin Tuncay Opçin tarafından Mehmet Baransu'ya verildiği kaydedildi.

KUMPASÇILAR

İddianamede, Mehmet Baransu ile Tuncay Opçin'in 35 yıldan 75 yıla kadar; Ahmet Altan, Yasemin Çongar ve Yıldıray Oğur'un ise 20 yıldan 52.5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Bu sanıkların 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan Taraf gazetesinde 2010 yılında sahte Balyoz planı haberlerini yayınlayıp askerlere kumpas kurdukları, gerçek askeri planları da deşifre ettikleri belirtilmişti. FETÖ tarafından kurgulanan sahte dijital delillerle bu örgütten olmayan birçok askerin tasfiye edilip, FETÖ'ye bağlı askerlerin TSK'ya yerleştirildiği, Taraf ekibinin de bu amaca hizmet ettiği kaydedilmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Balyoz kumpasçıları hakkında mütalaa! Baransu’ya valizi Opçin verdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA