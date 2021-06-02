CHP ve İYİ Parti’den kirli tiyatro

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaptığı esnaf ziyareti sırasında, AK Parti iktidarına yönelik olumsuz algı oluşturmak için CHP-İYİ Parti ittifakıyla siyasi ahlaka aykırı bir oyun sahneye konuldu. Kuyumcu Vedat Uçak'ın dükkanına giren Akşener, esnafın açıklamalarından olumsuz bir manzara çıkaramayınca orada bulunan CHP'liler hemen devreye girdi. Kuyumcu tezgahının arkasına geçerek kendisini orada çalışan esnaf gibi gösteren bir kişi, Türkiye'yi kötülemeye başladı ve "Bu ülkede konuşmak, derdimi anlatmak istiyorum" dedi. Ne olduğunu anlamayan dükkanın sahibi ise genci daha önce hiç görmediğini belirterek, "Biz iki kişi çalışıyoruz. Bu arkadaşlar bizimle değiller" dedi. Bu sözler üzerine yapılmak istenen algı operasyonu bozuldu. Esnaf olmadığı ortaya çıkan kişi, "CHP gençlik kollarındayım" diyerek kimliğini itiraf etmek zorunda kaldı. Esnaf ziyaretinde bir esnafmış gibi rol kesip algı oluşturmaya çalışan kişinin CHP Gençlik Kolları Üyesi Reşat Kayman olduğu ortaya çıktı. Kayman'ın, CHP'li Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Sosyal Tesisler Sorumlu Müdürü olduğu, daha önce CHP Gençlik Kolları'nda görev yaptığı öğrenildi. Kemal Kılıçdaroğlu ile fotoğrafları ortaya çıkan Kayman'ın sosyal medyada AK Partili seçmenlere küfrettiği paylaşımlar ise tepki topladı. 'RAHATSIZ OLDUK'Akşener ve beraberindekilerin dükkandan ayrılmasından sonra açıklamalarda bulunan kuyumcu Vedat Uçak, "Önce işyeri sahibinden izin alması lazımdı. Sanki bizimleymiş gibi hareket etmesi bizim de ağrımıza gitti. Tasvip etmediğimiz bir konuşma oldu. Kaşla göz arasında tezgahın arkasına girivermiş. Biz de sıkıntıya girdik, rahatsız olduk" dedi.