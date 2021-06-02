Çöplüğü kapatın! Harmandalı kayıyor, büyükşehir bakıyor

Çatlaklar nedeniyle geçtiğimiz haftalarda 6 ev ve bir hayvan ağılı boşaltılırken telefon ve elektrik direkleri de kaymanın etkisi ile yan yattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bölgede yaşananlara duyarsız kalması yöre halkını çileden çıkarttı. Kısa adı EGEÇEP olan Ege Çevre ve Kültür Platformu Bilim Kurulu'nun, jeoloji, jeofizik ve kimya mühendisleri odası temsilcileri ile birlikte geçtiğimiz mart ayında Harmandalında yaptığı inceleme gezisi sonrası hazırladığı rapor bölgede yaşayan vatandaşları bekleyen büyük tehlikeyi gözler önüne serdi. Jeofizik Mühendisleri Odası, üç hafta öncesine kadar kayma hareketinin çok hızlandığını belirtip bazı yerlerde son bir ayda (Mart ayında) 2 metreye varan kayma hareketlerinin saptandığına dikkat çekti. 'İzmir'in bu konuda kaybedecek bir günü bile yok' denilen raporda, atık depolama alanının ivedilikle kullanıma kapatılması gerektiği belirtildi.

HEYET İNCELEME YAPTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin görmezden geldiği Harmandalındaki toprak kayması, tehlikeli boyutlara ulaştı. Kısa adı EGEÇEP olan Ege Çevre Platformu Bilim Kurulu, geçtiğimiz mart ayında Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar'ın daveti üzerine jeoloji, jeofizik ve kimya mühendisleri odası temsilcileri ile birlikte toprak kaymasının yaşandığı bölgede inceleme gezisi yaptı.

1 AYDA 2 METRE KAYMIŞ

SABAH, bilim adamlarının teknik inceleme sonrası hazırladığı rapora ulaştı. Raporda çarpıcı tespitler yer aldı. Bölgede yapılan incelemede atık depolama alanının kuzeyinde ve doğusunda boyutları birkaç santim ile 4 metre arasında değişen kayma düzlemlerine rastlandığına dikkat çekildi. Alanda üç hafta önce yapılan gözlemlere göre kayma hareketinin son bir ay içinde çok hızlandığına dikkat çeken bilim adamları, sadece Mart ayında bazı yerlerde toplamda 2 metreye varan kayma hareketlerinin yaşandığını belirledi.

KAÇINILMAZ OLUR

Katı atık depolama alanının tabanından sızan pis suların, yağmur sularının da katkısı ile yamaçlardaki dengeyi bozarak yeraltında kayma yüzeyi oluşturduğuna dikkat çeken bilim adamları bu kaymanın daha da ilerlemesi durumumda konutlarında bulunduğu Harmandalı Cumhuriyet Mahallesi'nin üst kısımlarını etkilemesinin beklenen bir durum olduğunu belirtti. Raporda yarıca günde 4 bin ton kadar evsel atık depolanan alandaki birikimin neden olduğu yükün yamaçlarda gözlenen kaymalar üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğunun da altı çizildi.

CAN KAYIPLARI YAŞANIR

Heyelan nedeniyle 6 ev ve bir hayvan ağılının boşaltıldığını, yüksek gerilim hattı direklerinin ayaklarında da kayma nedeniyle deformasyon oluştuğuna dikkat çeken bilim adamları; yaşananların, gözlemlenen alanın ne kadar büyük bir tehlike altında olduğunun kanıtı olduğunu belirtti. Bu nedenle yerel ve idari yönetimlerin ivedilikle gerekli önlemleri alması gerektiğine dikkat çeken bilim adamları vakit geçirmeden bölgede sahada ayrıntılı jeofizik, jeoteknik ve jeolojik araştırmaların yapılması bu araştırma sonuçlarına göre de imar planlamasının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini belirtti. Bölgenin çalışmaların sonuçları alınıncaya kadar imara kapatılması gerektiğini ifade eden bilim adamları yerel ve idari yönetimlerin duyarsızlığının çevrede yaşayan vatandaşların can ve mal kayıplarına neden olabileceğine işaret etti.

TESİS KAPATILMALI

Atık depolama alanının ivedilikle kullanıma kapatılması gerektiğini ayrıca heyelan bölgesine yakın evlerin can güvenliği olmadığı için derhal boşaltılması yönünde görüş belirten uzmanlar İzmir'in bu konuda kaybedecek bir günü dahi olmadığına dikkat çekti.