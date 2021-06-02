Denizlispor kripto para piyasasında! Hem taraftar hem kulüp kazanacak

Dünyada ve Türkiye'de son dönemde sayıları hızla artan taraftar token projelerine bir yenisi daha ekleniyor. 55 yıllık geçmişiyle Türk futbolunun en köklü kulüpleri arasında yer alan Yukatel Denizlispor ve blockchain teknolojilerinin dünyadaki öncü firmalarından Bitci Teknoloji arasında 'taraftar token' projesinin hayata geçirilmesine yönelik anlaşma sağlandı. Projeye ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde kamuoyuna duyurulacak. Anlaşma kapsamında Bitci.com logosu, 3 yıl boyunca Yukatel Denizlispor formalarında da yer alacak.

DÜNYA DEVLERİNİN KULLANDIĞI TEKNOLOJİ

Türk yazılımcıları ve mühendisleri tarafından geliştirilen, Türkiye'nin ilk yerli blockchain platformu Bitcichain üzerinde çalışacak proje; Karşıyaka, Eskişehirspor, Türkiye Basketbol Federasyonu, Ankaragücü, Glasgow Rangers, Real Betis, McLaren Racing, İspanya Milli Futbol Takımı ve Wolverhampton Wanderers'ın ardından, Bitci Teknoloji tarafından anlaşması duyurulan 10'uncu taraftar token projesi oldu.

Söz konusu token'lara sahip olan bir taraftar, bu token'ları oluşturulacak özel mobil aplikasyonda kendisine özel sunulacak kampanyalar için kullanabilecek; bu tokenlar sayesinde anketlerde oy verip kulübün belli konulardaki kararlarında söz sahibi olabilecek ya da sporcularla özel etkinliklere katılabilecek. Bununla birlikte, token'ların Bitci.com'da işlem görmeye başlamasıyla birlikte, taraftarlar ve yatırımcılar bu token'ları diledikleri zaman Türk Lirası'na çevirebilecek, anlık olarak alım-satım işlemi gerçekleştirebilecek.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bitci Teknoloji CEO'su Onur Altan Tan, Türk sporuna yönelik desteklerini artırarak sürdürdüklerini ifade ederken, "Son yıllarda dünyada örnekleri hızla artan taraftar token projelerinin ülkemizde de yaygınlaşmasından dolayı son derece mutluyuz. Türk spor kulüplerinin finansal olarak zor günlerden geçtiği bu günlerde, blockchain dünyasının sunduğu avantajlar bir yandan kulüplerimize rekabet avantajı sağlarken bir yandan da onların taraftarıyla olan bağlarını güçlendiriyor. Bodrum merkezli bir firma olarak, 'komşumuz' diyebileceğimiz; Ege'nin ve Türkiye'nin sembol kulüplerinden Yukatel Denizlispor ile böylesine bir anlaşmayı yapmak bizler için de gurur verici. Bu vesileyle, bu projenin hayata geçmesinde emeği olan, önemli bir vizyon ortaya koyarak bu projeye inanan tüm yöneticilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

HEM TARAFTAR HEM KULÜP KAZANACAK

Destekleri için Bitci Teknoloji'ye teşekkürlerini belirten Yukatel Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, "Denizlispor için son derece faydalı olacak, sürekli olarak gelir getirme potansiyeli bulunan bir projeye imza atmış bulunmaktayız. Göreve başladığımız günden itibaren sürekli olarak gelir kaynakları üretmeye çalıştık. Bu yöndeki çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz Denizlispor'un karşılıksız gelir kaynakları bularak ekonomik açıdan rahatlamasıdır. Denizlispor Taraftar Token sayesinde hem taraftarlarımız, hem kulübümüz kazanacak" diye konuştu.