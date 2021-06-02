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Giriş Tarihi: 2.6.2021 18:21

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 3 teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 3 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ve tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 3 PKK'lı teröristin daha teslim olduğunu açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 3 örgüt mensubu, 02.06.2021 günü güvenlik güçlerine teslim oldu. 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 77'ye yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor: 3 terörist teslim oldu
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