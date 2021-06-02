Van'da PKK operasyonu

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek" suçundan, Van'da 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

İşbirlikçi olduğu değerlendirilen biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 5 kişiye yönelik bugün düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.