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Giriş Tarihi: 2.6.2021 12:44

'da operasyonu

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Van'da PKK operasyonu

'da terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 2'si güvenlik korucusu olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Bilerek İsteyerek Yardım ve Yataklık Etmek" suçundan, Van'da 5 kişiye yönelik operasyon düzenledi.

İşbirlikçi olduğu değerlendirilen biri güvenlik korucusu, biri gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere 5 kişiye yönelik bugün düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bir şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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Van'da PKK operasyonu
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