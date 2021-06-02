Zonguldak’ta 160 bin kişi aşı vuruldu

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, aşı konusunda açıklamalarda bulunarak, "Zonguldak'ta 272 bin aşı yani 160 bin kişi aşı oldu" dedi.

Aşı kontenjanında yüzde 50 boş olduğunu söyleyen Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, korona virüs salgınından korunmak için vatandaşlara çağrıda bulunarak aşı olmaya davet etti.

Tutulmaz, "Şu anda bizim aşı kontenjanımızın yüzde 50'sini dolduramıyoruz. Şu anda çarkımız boş dönüyor. Vatandaşlarımızı buradan uyarıyorum. Randevularını alsınlar biran evvel aşılarını yaptırsınlar. Biz bunu ne kadar arttırabilirsek normalleşmemiz o kadar hızlı o olur. Şu an itibariyle 50 yaş üzerinin gelmesi lazım. İlimizde aşı hakkı olup gelmeyen yüzde 25 bir kesim var. Bu kendi yararlarına biz kimseyi zorlayamayız ama normalleşmemiz için aşımız var bekliyor ama kişiler gelmiyor. Aşı yaşı şu an 50'ye düştü bu sayıyı biraz daha arttıracaktır ama 55 ve üzerinden hala gelmeyen yüzde 25'lik bir grubumuz var. Herkesi aşı olmaya davet ediyoruz" dedi.

ZONGULDAK'TA 272 BİN DOZ KULLANILDI

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, aşı rakamlarının 160 bin dolayında olduğunu söyleyerek, "Son verilere göre 272 bin doz kullanıldı. Bununda karşılığı 1 ve 2 olarak baktığımızda 160 bin dolayında en az 1 doz aşı ve bir kısmı da 2'yi vurulmuş oldu" diye konuştu.

"TÜM HASTANELERDE AŞILAR BAŞLADI"

Vali Mustafa Tutulmaz, açıklamasına devam ederek, daha önce merkezde ve Ereğli ilçe hastanelerinde aşıların yapıldığını ifade ederek, "Dünden itibaren ilçeler dahil bütün hastanelerde aşı vurulma tekrar açıldı. Önce sadece Biontech merkez ve Ereğli'de yapılıyordu şimdi bütün her yerde başladı. Aşı en hızlı şekilde olmamız lazım. Başka kurtuluş yok" dedi.